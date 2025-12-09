「越南屠夫」斬首影片瘋傳　兇手落網　疑為滿足死者性幻想起殺機

暗網前段時間瘋傳的「越南屠夫」影片，因其血腥斬首、分屍甚至烹屍的內容引起許多人的不適。



越南警方近日因「網絡偵探」公布的證據文件立案調查，確認疑犯與受害者的身分，隨即拘捕疑犯，不過並未公告全案的犯案動機與細節，只提醒民眾，不要傳播與本案相關圖片與影片。

越南警方在12月3日下午宣布，已於11月29日以謀殺罪名起訴並逮捕疑犯段文生。（截取自越南公安局官網）

死者生前與兇手因為趣味相投而認識，結果演變成殺機：

「網絡偵探」立大功 點出兇嫌與犯案地點

英國廣播公司（BBC）報道，11月中旬，社群媒體突然出現一份透過開源調查技術 (OSINT)資源，解析「越南屠夫」案件證據的文件，該文件內容長達88頁，頁數也在後續補充資訊期間不斷增加。

根據文件內容，該案主要疑犯為市場管理部門第四市場管理隊前副隊長，57歲的段文生（Đoàn Văn Sáng），死者則為36歲的阮春達（Nguyễn Xuan Đạt），兩人在2020年左右，於一個討論變態、色情內容的群組認識。

段文生後來在1月25日將阮春達叫到第四市場管理隊總部，將阮春達殺害，隨後銷毀犯罪證據並處理屍體來掩蓋罪行以逃避追查。文件中，也分析謀殺案發生地點正是第四市場管理隊的舊總部。

該文件也指出，阮春達生前曾在多個網絡平台透露出自己對「被斬首」的性幻想，並嘗試發文找女性為其完成這個幻想，卻沒有人願意，最後是因段文生主動聯絡表示可以提供幫助，2人才有了交集。段文生除了滿足了阮春達的幻想，也將行兇過程拍下，並在今年2月，以100美金的價格將影片放在暗網販售，後續因有人以600美金購買完整影片內容，才讓斬首、烹屍等影片內容在網上流傳。據了解，正是因這份文件的出現，才促使警方關注該影片進而立案調查。

警方立案調查 成功逮捕越南屠夫

《越南快訊》報道，越南警方在12月3日下午宣布，已於11月29日以謀殺罪名起訴並逮捕疑犯段文生。

報道指出，犯案過後的幾天，段文生仍照常上班、更新個人Facebook與在群組中發言。且因斬首影片已在暗網販售，導致影片在7月初於社群媒體上瘋傳，但很快就被刪除。

諒山省警察局刑事警察部門於11月28日搜查了段文生的住所，查獲若干物證，另在隔日於第四市場管理隊的舊總部搜查更多證據。

報道提到，該舊總部距離市場約100米，緊鄰人口密集的居民區。總部四周環繞着約2米高的鐵絲網圍牆和一扇緊鎖的鐵門，內部面積則約500平方米，設有6間辦公室、1間廚房、1個倉庫與2間廁所。據了解，網上瘋傳的影片，其背景與總部的廁所一樣。

附近居民表示，總部已運作15年，每天約有7至10名警員值勤，後來管理隊在今年7月遷出，不過目前每天都還是有警員進出。居民們也表示，事發當天為1月25日，是農曆新年假期的第一天，該總部並沒有任何異常動靜，且案發前幾天，大家還在總部舉辦年終聚會，氣氛融洽。唯一值得注意的是，新年開始，總部旁的幾戶居民便開始聞到一股奇怪的惡臭，且蒼蠅也無故變多。

受害者的母親則在11月29日向媒體證實，阮春達自其父親過世後，便與家人失聯近10年。

目前段文生已遭逮捕拘留，越南警方提醒民眾，不要分享、評論或傳播與該案件相關煽動暴力的負面影片或圖片。任何分享、發布或非法傳播這些圖片或影片的行為都將依法受到嚴厲處理。

