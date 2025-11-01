河南滅門慘案　男子愛妻及一對年幼子女全被殺　疑兇身份令人心寒

大陸河南省鄭州市中牟縣驚傳一起恐怖滅門案，一名男子的妻子與2名年幼子女共3人，遭人殘忍殺害。



而兇手竟是他從小一起長大的「髮小」好友，對方疑似偷配他家的鑰匙，入室竊盜殺人。

梁男的妻子與2名年幼子女共3人全被殘忍殺害。（抖音截圖）

女死者常於抖音分享與丈夫的恩愛日常及親子點滴：

綜合陸媒報導，梁姓男子哽咽地說，今年7月25日深夜，他像往常一樣與妻子通話結束，隔天起床照例發了訊息，豈料遲遲等不到妻子回覆，讓他感到非常奇怪，於是拜託最要好的崔姓友人去看看：

他是我從小玩到大的兄弟。

但出乎意料的是，崔男卻以「有事忙不開」為由推脫，梁男無奈之下，聯繫母親和岳父母去查看，未料打開房門時，眼前的景象讓所有人崩潰，30歲的妻子、8歲半的兒子與7歲的女兒，均被殺害。

梁男轉述警方調查顯示，現場被刻意清理，空調開到16度以延緩屍體腐化，妻兒3人整齊地躺在床上，背對著門，「我媽媽說，現場幾乎沒血跡，像被人打掃過一樣」。梁男哽咽地說：

只有我兒子的半張臉還能認出來。

更讓人震驚的是，警方最終鎖定的嫌犯正是崔男，梁男悲痛表示，他與崔男交情極深：

他幾乎天天來家裡吃飯，孩子們也很喜歡他。

根據警方初步調查，崔男疑似偷偷配了梁男家的鑰匙，並入室行竊，帶走部分金飾，被捕後失物已追回，案件仍在進一步偵辦中。

梁男講述事發經過。（微博＠維度新聞）

疑兇還敢重返現場 當着刑警面致電給梁男：

