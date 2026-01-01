元旦港鐵大叔背囊狂漏咖啡　3男生借紙巾幫抹地　乘客：好有教養

3位男生「抵讚」！有港鐵乘客在Threads分享元旦好人好事，他除夕夜倒數完乘搭屯馬線回家，車廂內有名站立大叔背包內的瓶裝咖啡未扭緊致不斷漏在地上，3名年輕男生目擊後問他借紙巾，二話不說幫叔叔抹乾淨地上咖啡，「抹到好似冇濕過咁」，令他不禁讚揚男生們「真係好有教養」。



該港鐵乘客於Threads發文表示，「一踏入2026年，倒數完冇耐，即遇好人好事」。他除夕夜於元朗燒烤後乘搭屯馬線回家，其間在他對面的3名年輕男生發現車廂地面「有啲濕」，細看發現是站在身旁的叔叔「背囊係咁漏水」。叔叔獲告知後開袋一看，「原來係樽裝咖啡未扭實」。

港鐵大叔背囊狂漏咖啡 3男生借紙巾幫抹地

沒想到3名男生緊接問樓主借紙巾，「二話不說就幫叔叔抹乾淨地下啲咖啡」，其中1位因要下車「所以幫咗一陣就走咗」，「其餘兩位小朋友將地下抹到好似冇濕過咁，然後都到站落車」。

樓主讚：真係好有教養

樓主讚揚，「真係好有教養，呢位鍾意Miffy嘅後生仔同佢兩個朋友都值得一讚」。樓主亦提到，叔叔也有抹地，「不過佢要先處理個袋先，因為係源頭」。

網民讚：有公德心難能可貴

網民紛紛留言大讚，「難得幾個後生仔咁主動幫忙」、「有教養嘅年輕人真係要讚！」、「呢個年代仲有呢啲咁有公德心的青年，真係難能可貴，抵讚！」、「亦可真實見證物以類聚、人以群分，自己係咩人就會同返啲咩人一齊」、「人品好，祝佢哋2026年識多幾個女朋友」。

有網民則說，「上Threads最喜歡就係睇到呢啲好人好事喔」、「我上網就是為了看這個，不是製造對立、不是輸出負面情緒、不是攻擊謾罵他人，而是告訴我世界上仍然有愛和正義」。

