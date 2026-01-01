元旦尖沙咀等巴士遇母女插隊！港男截停爆罵戰反被斥無文化：X街

2025年12月31日除夕夜，不少市民外出歡渡迎接新一年。有港男在網上公審，稱元旦（1月1日）在尖沙咀等候巴士時，遇到2母女企圖插隊，他阻截二人後，雙方在車廂爆發罵戰。婦人不滿他手持電話拍片，先企圖撥走電話，後斥其「死X街」，旁邊女兒之後亦加入戰團。



網民不滿「打尖」無品，「又要倒數又想早啲返歸」、「打尖已經唔啱啦，仲惡過人」、「有其母必有其女」，支持樓主挺身指正，「側側膊唔多覺，攝下攝下又一個」、「真係唔好忍，忍忍吓就慣㗎喇」。



有港男元旦（1月1日）在尖沙咀等巴士時，遇到2母女企圖插隊。（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

元旦尖沙咀等巴士 遇2母女企圖插隊

「唔該香港人俾人打尖一定要出聲！」該港男在threads發帖公審，指昨晚（12月31日）到尖沙咀倒數，在元旦凌晨排隊等巴士離開時，發現其他巴士路線有不少人插隊，而他所乘搭的巴士亦遇到2母女企圖打尖。

港男截停制止 雙方爆發罵戰

樓主貼出涉事母女照片，指2人「打尖」上車前一刻被他截停，雙方在車廂爆發罵戰。樓主先批評對方未有排隊，而插隊的婦人就辯稱「架車仲有位」，他不解便揶揄「神邏輯」，「所以仲有位就可以打尖？」

樓主不滿母女二人插隊，在巴士上層和對方起爭執。（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

婦人試圖阻止樓主拍片 爆粗斥：死X街

從樓主上傳影片可見，雙方在巴士上層發生爭執。樓主當時舉起電話拍攝涉事母女，其中婦人目露兇光斥「影咩影呀你」，然後站起身動手企圖撥走電話，但或許是站不穩腳，然後向後跌下座位，再斥樓主「死X街」。而婦人女兒亦不甘示弱，立刻拿起電話鏡頭對向樓主。

婦人企圖動手撥走樓主電話，不過未能成功。（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

婦人女兒不甘示弱，拿起電話對向樓主。（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

母女二人反轟樓主「無文化」

他當時批評母女二人，「唔識排隊呢就學」，涉事母女其後同時站起身「你一言我一語」，婦人先是反指樓主「無文化」，女兒則緊隨其後，疑太生氣口齒不清表示「你唔識分清楚事呢你就呢（用吓）大腦（先）講嘢」，片段至此告終。

婦人「手指指」，反批樓主「無文化」。（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

女兒表示：「你唔識分清楚事呢你就呢（用吓）大腦（先）講嘢。」（「threads＠_.zzznnih」影片截圖）

有其母必有其女？ 網民狠斥插隊行為

網民紛紛譴責被指插隊的母女，「排隊係保持社會秩序」、「呢啲基本嘢咁大個人都做唔到，都幾陰公」、「又要倒數又想早啲返歸」、「打尖已經唔啱啦，仲惡過人」、「仲好意思話人無文化」、「好醜惡嘅嘴臉」、「有其母必有其女」、「架車仲有位咁咪排隊囉，急咩呀」。

網民力撐樓主：俾人打尖一定要X返轉頭

有留言覺得面對打尖行為不能啞忍，「俾人打尖一定要X返轉頭」、「側側膊唔多覺，攝下攝下又一個」、「大家都係搭一程車以後唔相見，俾佢打咗尖唔X佢，之後真係無仇報」、「男女老幼打尖我都會X佢，你問准人可否讓你行先，我會讓，粒聲唔出老馮咁攝，我一定X佢」。

