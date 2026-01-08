有片！尖沙咀3男當街小便　疑尿濺Tesla車尾　完事後登上林寶堅尼

隨處便溺實屬違犯法，但「人類總要重複同樣的錯誤」！網上流傳經剪輯的影片，顯示3名男子凌晨行經尖沙咀街頭時，突然在1輛Tesla車尾後方位置，拉下褲鏈當街小便，雖然並非直接射到Tesla，但尿液或多或少會濺中車身，但他們「零羞恥」便解，完事後3人登上泊在較後位置的林寶堅尼跑車。



受害車主上載影片，指出「本身都應該告唔到你隨地便溺，係唔明點解要上返車話我知你係邊個」，同時表示「已報食環，清楚影到有樣有X」。大量網民笑言「唔洗手」、「好彩你冇死氣喉咋」、「佢唔知通街都係cam？」、「3個一齊痾，何甚壯觀」。



影片見到3名男子行經尖沙咀山林道近彌敦道。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑帽男突然走近Tesla車尾後方位置，黑褸男站在旁邊，白褲男站到較遠位置。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

3另在Tesla車尾位置當街小便

影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約1分鐘23秒，現場是尖沙咀山林道近彌敦道，顯片顯示事發是1月6日凌晨近1時，3名男子行經上址，黑帽男突然走近Tesla車尾後方位置，黑褸男站在旁邊，白褲男站到較遠位置，鏡頭未能拍下。只見黑帽男和黑褸男當眾露械，並非對Tesla有「不軌企圖」，而是拉下褲鏈向燈柱附近隨處小便，並非直接射到Tesla，但尿液或多或少可肶濺中車身。

3名男子疑是在街頭當眾露械小便。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

完事後登上林寶堅尼跑車離開

黑褸男完事後，腳下路面完全濕透，雖然未能拍下白褲男小便情況，但根據其動作和姿勢，相信同時站在另一邊一起小便，或者擔任「睇水」角色，3人其後一起登上後方的林寶堅尼跑車，繼而開車離開。

車主︰揸林寶大晒咩？

Tesla的「車cam」完全拍下3名「小便男」容貌，受害車主經剪輯、打格和配上背景音樂才上載，指出「你有錢，想射啲我，都唔係咁樣屙尿落人地㗎車度啩？」、「揸林寶大晒咩？有X，仇T（意指Tesla）」，如今影片拍攝到對方容貌，樓主直言已向食環署求助。

3名小便男隨即登上後方一輛林寶堅尼跑車，繼而開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰有車牌有樣

許多網民笑言「有車牌有樣」、「唔好刪片」，亦有人懷疑3男在附近飲完酒，一時之間忍不住尿意，所以隨處小便，但行為絕不應該。

首次定罪罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5,000元，如屬第2次或其後再度定罪，可處第3級罰款，即1萬元。

