女生上夜店飲醉　遭2男撿屍輪姦拍片　1男待審1男賠這金額免入獄

台灣發生撿屍性侵案。台中1名女子和閨密前往夜店消遣，其間認識了閨密的2名男友人，一眾人在包廂內飲酒作樂。女子最終飲到爛醉如泥，被該2名新相識的男子帶到旅館性侵，其中1人更用手機拍下犯案過程，受害人事後驚醒報警。拍片男的案件仍在審理中，而另1名男被告願向受害人賠償45萬新台幣（約11.5萬港元），獲判緩刑。



女子醉酒後被帶到旅館性侵，遭其中1男子脫去衣物，並用手機拍攝過程。（示意圖／shutterstock）

受害人醉酒後被2男子載到旅館

台媒於今年1月報道，案發於2024年10月20日凌晨零時許，受害人和閨密到台中西屯區1間知名夜店消遣，經閨密介紹認識其男友人，眾人飲酒飲到凌晨約3點，2名男子見到她們飲醉，於是召的士將受害人載到旅館休息。

法官裁定其中1名男被告「乘機性交」罪成，判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年。（示意圖／shutterstock）

2男乘機性侵拍片

同日凌晨4時許，2男發現受害人醉到無法反抗，其中1人脫去其衣物性侵，並用手機拍攝過程，另1人其後逞慾。受害人回復清醒後發現被性侵，當場提出質問，並要求他們刪除性影像。2男離去後，受害人與閨密前往醫院接受檢查，同年11月11日報警處理。

涉拍片男子案件待審 另1男賠錢獲判緩刑

拍片男案件目前仍在審理中，但另1名男被告承認罪行，並願意賠償45萬新台幣（約11.5萬港元），與受害人達成和解。法官認為被告有悔意，裁定「乘機性交」罪成，判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年，案件可上訴。

（綜合）