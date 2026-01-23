東京社長遭下屬刺殺　全因不滿花紅減少　日本職場這問題再惹熱論

1月7日至8日之間，東京大田區一處普通公寓裡，發生了一起在日本社會引起強烈震動的案件。一家音響設備公司的社長，被人用刀刺死在自己家門口。



幾天後，警方確認兇手並非陌生人，而是公司內部的營業部長，一個每天在同一家公司、同一套組織體系中共事的下屬。

東京大田區一處普通公寓裏，一家音響設備公司的社長，被人用刀刺死在自己家門口。（YouTube@ANNnewsCH影片截圖）

少發花紅引來殺身之禍，東京社長慘死家中：

據日本時事通信社1月12日報道，遇害者是公司社長河嶋明宏，44歲。被警方以殺人嫌疑逮捕的，是公司的營業部長山中正裕，45歲。兩人的關係，並非外界想象中的「老闆與普通員工」，而是更為緊密、也更容易產生摩擦的上下級。

警方調查顯示，案發當晚，山中正裕在公寓附近等待河嶋明宏回家，隨後進入其住所實施襲擊。大約30分鐘後，他離開現場，在大田區內的一家餐飲店與朋友會合，並一直外出到接近天亮。第二天早上，河嶋明宏被發現倒在家中，頸部、腹部等十多個部位有刀傷，已經死亡。

案件曝光後，一個細節很快被反覆提及。山中正裕在被捕前的任意調查中多次表示，自己的獎金在「沒有被告知任何理由的情況下被削減」。原本相當於1.5個月工資的獎金，變成了1個月。警方隨後在其住宅中查獲了去年12月的獎金明細，金額與其說法一致。

在供述中，山中正裕並沒有把重點放在金額本身，而是一再強調「沒有解釋」。他向警方表示，自己過去曾多次向河嶋明宏表達對現場業務和公司運營方式的不滿，但始終未能得到回應。獎金被下調，在他看來，是這種長期溝通失敗的集中體現。

更值得注意的是，他在供述中說過這樣一句話：

如果只是口頭說明，對方始終無法理解，那麼就有必要讓對方「經歷痛苦」，迫使其改變想法。

警方據此判斷，這起案件並非臨時衝動，而是長期積累的不滿在某個節點集中爆發。從履歷來看，山中正裕並非在公司中處於弱勢地位。

他早年在廣告行業和服裝行業工作，約四年前，受河嶋明宏邀請加入這家音響設備公司。當時的說法是，希望他能一起推動公司發展。山中本人也承認，這份工作的條件比之前的公司更好。這種從「被期待」「被重用」，到後來感受到被忽視的心理落差，被警方視為理解其情緒變化的重要背景。

在日本社會的討論中，獎金問題之所以迅速成為焦點，並不只是因為它出現在案件動機中，更因為它觸及了日本職場長期存在、卻不太被正面討論的一層結構。與中國讀者熟悉的「年終獎」不同，日本企業的獎金通常一年發放兩次，分別在夏季和冬季。法律上，獎金並不是必須支付的固定工資，而是根據公司經營狀況和個人評價決定的浮動收入。

但在長期實踐中，這種「可給可不給」的制度，早已在多數正式員工心中轉化為穩定預期。入職時被反覆提及的「獎金大概幾個月」，往往被當作一種默認承諾。也正因為這種模糊而長期存在的默契，獎金的變化，在日本職場中常常被解讀為一種評價信號。它不僅意味着收入減少，更隱含着對個人價值、公司內部位置的重新判斷。對中層管理者而言，這種信號尤其敏感，因為它直接關係到是否仍被信任、是否仍被視為核心成員。

日本當然也存在明確「不發獎金」的公司，尤其是一些小型企業、新興公司或外包型崗位。在這些地方，員工從一開始就不會對獎金抱有期待，反而較少產生心理落差。真正容易引發情緒失衡的，往往是原本存在的獎金被削減，或者在內部出現差異，卻缺乏任何解釋。

回到這起案件，它並不能被簡單理解為「因為一筆年終獎而殺人」。獎金更像是一個觸發點，背後疊加的是溝通的長期缺位、評價方式的含糊，以及日本職場對忍耐的高度依賴。當這些因素同時作用在同一個人身上，制度層面看似並不劇烈的變化，最終可能被當事人感知為無法承受的否定。

這起案件讓許多日本上班族感到不安的地方，恰恰在於其中的邏輯並不陌生。獎金、評價、沉默、忍耐，這些日常職場中被反覆經歷的小片段，在極端情況下，拼接出了一個無法挽回的結局。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】