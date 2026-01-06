日本除夕離奇殘殺案　人妻遭割喉爆頭慘死家中　大門沒鎖無求救聲

2025年12月31日，日本茨城縣水戶市，大多數人都在為迎接新年做着準備。超市裏擠滿採購年貨的人，神社開始佈置初詣的指引牌，孩子們興奮地討論着即將收到的壓歲錢。



誰也沒想到，在這樣一個充滿期待的日子裏，一起殘忍的命案在平靜的居民區悄然發生。

2025年12月31日晚上7時許，水戶市某公寓樓內，31歲的美甲師小松美雪（化名）被返家的丈夫發現倒在自家玄關。她身穿淺粉色的家居服，赤着雙腳，周圍是觸目驚心的大片血跡。（YouTube@日テレNEWS）

身穿淺粉色的家居服，赤着雙腳，周圍是觸目驚心的大片血跡：

+ 8

2025年12月31日晚上7時許，水戶市某公寓樓內，31歲的美甲師小松美雪（化名）被返家的丈夫發現倒在自家玄關。她身穿淺粉色的家居服，赤着雙腳，周圍是觸目驚心的大片血跡。丈夫驚慌失措地撥打急救電話，然而當救護人員趕到時，美雪已經沒有了生命體徵。送往醫院搶救後，醫生宣佈她因頸部和頭部多處嚴重創傷而死亡。

警方迅速封鎖了現場。這棟兩層公寓樓位於水戶市一個典型的居民區，周圍是整齊排列的類似住宅，街道乾淨安靜，平時只有鄰里間打招呼的聲音和偶爾經過的自行車鈴聲。案發公寓在一樓，門口種着幾盆精心打理的小盆栽。房間內部整潔有序，客廳桌上還放着一杯喝了一半的茶和美甲設計圖冊。

玄關處成為調查的焦點。血跡主要集中在入口內側，一把翻倒的傘架旁。美雪的一雙毛絨家居拖鞋散落在不同位置，似乎曾有過短暫掙扎。然而令人不解的是，公寓大門並未上鎖，也沒有被破壞的痕跡。

調查人員發現，美雪頸部有一處明顯的刀傷，而頭部則有十餘處鈍器打擊造成的創傷。這些傷口的位置和深度表明，襲擊者可能懷有極強的殺意。法醫初步判斷死亡時間在下午4點至6點之間。這個時間點，天色尚未完全暗下，附近居民家中大多有人準備晚餐，然而竟沒有人聽到異常聲響。

據美雪的丈夫向警方陳述，他當天因工作需要加班，原本計劃晚上8點左右回家與妻子共進跨年晚餐。最後一次與妻子通話是在下午4點50分左右。

丈夫紅着眼睛回憶：

她聽起來一切正常，說正在整理美甲工具，準備做點簡單的晚餐……她還問我大概幾點能回來，說想一起看紅白歌唱大賽。

誰也沒想到，這通普通的日常通話竟成永別。從通話結束到被發現，短短不到3小時內，一個鮮活的生命戛然而止。

鄰居們的回憶拼湊出案發時間段的畫面。住在對面的72歲退休老人鈴木先生記得，下午4點半左右他去附近的便利店買報紙，路過美雪家時。「窗簾是拉上的，和平常沒什麼不同」。樓上住戶，一位帶着兩個孩子的單親媽媽表示，她的孩子們下午一直在客廳玩耍：

完全沒有聽到樓下有任何異常聲音，沒有爭吵，沒有呼救，什麼都沒有。

最令人不安的是，美雪所住的公寓隔音並不算好。一位58歲的女鄰居向記者坦言：「這裏平常連隔壁小孩的哭聲、樓上的腳步聲都聽得很清楚。」

延伸閲讀：東京母子4人離奇死亡 原以為自殺 母親名義所租單位再發現男屍

+ 15

案件發生後，原本寧靜的社區籠罩在不安之中。警方在周邊拉起的黃色警戒線格外刺眼，穿着制服的警察頻繁進出公寓樓，鑑識人員提着工具箱在周邊仔細搜查。「真的不敢相信會發生這種事。」一位帶着幼兒的母親擔心地表示：「我們經常讓孩子們在附近玩耍，現在完全不敢讓他們單獨出門了。」

另一位老年居民則提到，近年來社區的安全感明顯下降：

以前晚上不鎖門都沒關係，現在大家都格外小心。

警方已在美雪家附近加強了巡邏，並呼籲居民注意鎖好門窗，發現可疑人員立即報警。同時，調查人員正逐戶走訪，希望找到可能目擊到可疑人物或車輛的居民。

負責此案的水戶警察署成立了專門的調查指揮部，警方發言人表示：「我們正在全力追查兇手，不排除任何可能性。」目前，警方尚未公布是否有財物丟失，也未說明是否已鎖定嫌疑人。

隨着調查深入，這起案件暴露出越來越多的謎團。據了解，美雪夫婦約一年前搬到這個社區。鄰居們對這家人印象不深，「他們很安靜，不太和鄰居交往，偶爾見面會點頭問候，但從未深入交談過。」一位住在同棟公寓的老人說。

美雪在當地一家美甲沙龍工作，同事形容她「認真細緻，待人和善」，沒有聽說與任何人結怨。丈夫在一家建築公司擔任工程師，夫婦二人看似普通的上班族夫妻，生活規律平靜。

社區犯罪記錄顯示，這一區域過去五年只有幾起自行車盜竊和一次入室盜竊未遂案，從未發生過暴力命案。這次的案件完全打破了社區的寧靜，許多居民開始重新評估自家安全措施。

水戶市警察署的調查仍在緊張進行中。警方已擴大搜索範圍，對案發時段經過該區域的車輛和行人進行排查。警方呼籲任何在12月31日下午3點至7點之間，曾在案發區域目擊可疑人物或車輛的民眾，立即與水戶警察署聯繫。

延伸閲讀：日本23歲女子入屋殺人 警察面前斬死鄰居 稱「非打倒不可」

+ 8

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】