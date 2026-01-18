旺角MMA｜啡褸男疑偷酒跨欄逃　職員追賊　雙方馬路激戰打到爆樽

店舖盜竊屬嚴重罪行，切勿以身試法！網上瘋傳1條影片，可見是旺角亞皆老街近通菜街，有1名身穿啡色褸的男子突然衝出馬路，繼而跨過中間分隔帶的鐵欄，而1名身穿紅色制服上衣的男子，手持1個玻璃瓶緊隨其後，紅衣男雖沒有跨過鐵欄，但及時抓住啡褸男，雙方隔着鐵欄動手激戰，其間紅衣男不慎鬆手，玻璃瓶跌在地上爆開碎裂。啡褸男奮力反抗大喝「放手」，紅衣男眼見無法隔着鐵欄制服對方，只好放手折返。啡褸男無視路面車輛穿梭，從懷中取出另1個玻璃瓶，怒罵「X你老X」，最後在車群中左穿右插離開現場。



網民根據紅衣男制服，估計對方是附近超市職員，不排除事件起因是有人偷酒，所以職員衝出追賊。大量網留言指「慘！ 打份工，賊都要捉埋」、「希望老細年尾畀多啲bonus佢」、「睇片判斷，要拎尾彩都係問題者」。



啡褸男直接衝到馬路，跨過中間分隔帶的鐵欄，1名身穿相信是上址超市紅色制服的男子出現，手持1個玻璃瓶狂奔尾隨，及時緊抓對方。（threads@tracyt.922影片截圖）

啡褸男懷疑偷酒後急逃

threads流傳1條影片，長約47秒，現場是旺角亞皆老街近通菜街，當時行人路人來人往、馬路則車來車往，1名身穿啡褸的男子突然從行人路走出，直接衝到馬路，跨過中間分隔帶的鐵欄，成功走到另一邊，打算再度衝過馬路之際，1名身穿相信是上址超市紅色制服的男子出現，手持1個玻璃瓶狂奔尾隨，他沒有像啡褸男那樣跨欄，但及時緊抓對方，不讓對方離開。

紅衣男懷疑不慎鬆手，手中玻璃瓶跌在地上爆開碎裂，啡褸男大叫「放手呀」。（threads@tracyt.922影片截圖）

紅衣職員狂奔緊隨 雙方路中激戰

雙方一直在馬路中間分隔帶激烈糾纏，紅衣男懷疑不慎鬆手，手中玻璃瓶跌在地上爆開碎裂，啡褸男大叫「放手呀」。紅衣男疑知道無法隔着鐵欄把啡褸男抓回，於是放手折返，啡褸男無視附近車輛，一度走到馬路，但卻再次返回分隔帶，並從懷中取出另1個玻璃瓶，指出地下玻璃碎片，爆粗喝罵「爆缸」、「X你老X」，繼而在車群中左穿右插離開，車輛見狀減慢車速，讓他安全離開。

啡褸男在車群中左穿右插離開，車輛見狀減慢車速，讓他安全離開。（threads@tracyt.922影片截圖）

網民笑言︰個賊剩係識攞尾彩

許多網民猜測事件涉及店內盜竊，有人留言指「似偷酒，職員追出去」、「今時今日請到個咁盡責真係難得」、「個賊剩係識攞尾彩」、「個店員好搏命」。

（threads@tracyt.922）