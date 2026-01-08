深圳灣口岸中港牌司機MMA！手機狂扑頭影片瘋傳：X你媽　後續慘了

【深圳灣口岸／MMA】一言不合就動手？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指香港深圳灣口岸有兩名操普通話的中港牌私家車男司機因事爭執，其中穿白衣男子多次大力推撞穿黑衣男子，男子則發難用手機猛扑另1人頭部，雙方糾纏。目擊者形容「深圳灣棍頭打交，打爆缸啊！」，而最後驚動警方到場這樣處理。



影片引來內地及香港網民熱議，「年輕氣盛」、「一言不合就『全武行』，戾氣爆棚的時代」。亦有網民笑言，「架打完了，看兩位司機背後老闆誰有實力」。



香港深圳灣口岸有兩名操普通話的中港牌私家車男司機因事爭執。（小紅書影片截圖）

「香港深圳灣口岸同人打架，什麼時代都這樣？」有內地網民於小紅書發布影片，指香港深圳灣口岸有2名中港牌男司機因事打架。

深圳灣口岸中港牌司機MMA 手機狂扑頭：X你媽！

影片長35秒，見到當時為白天，1名穿白衣男子及1名穿黑衣男子，正站在車後以普通話「爆粗」爭執，互罵「X你媽！」、「X你媽的！」。白衣男罵畢轉身想返回車上，惟黑衣男衝上拉着白衣男要求「別走啊」，白衣男於是大力推開黑衣男喝斥「別碰我！」。

1名穿白衣男子及1名穿黑衣男子，正站在車後以普通話「爆粗」爭執，互罵「X你媽！」、「X你媽的！」。（小紅書影片截圖）

白衣男罵畢轉身想返回車上，惟黑衣男衝上拉着白衣男要求「別走啊」。（小紅書影片截圖）

白衣男大力推開黑衣男。（小紅書影片截圖）

黑衣男未有放棄，再要求白衣男「別走啊」。（小紅書影片截圖）

不過黑衣男未有放棄，再要求白衣男「別走啊」，並開始按動手機，白衣男反問「你想打架嗎？」。白衣男說完腳步轉向車門方向，黑衣男即時捉住白衣男的手阻止，白衣男再次大力推開黑衣男，這次黑衣男暴怒發難，衝上用手機猛扑白衣男頭部，邊罵「X你媽的！」，白衣男用手抵擋，雙方纏鬥。

黑衣男暴怒發難，衝上用手機猛扑白衣男頭部，邊罵「X你媽的！」。（小紅書影片截圖）

黑衣男暴怒發難，衝上用手機猛扑白衣男頭部，邊罵「X你媽的！」。（小紅書影片截圖）

黑衣男暴怒發難，衝上用手機猛扑白衣男頭部，邊罵「X你媽的！」。（小紅書影片截圖）

目擊者：棍頭打棍頭

2男交鋒期間，影片拍攝者「食花生」表示「深圳灣棍頭打交打爆缸啊！棍頭打棍頭」。影片最後雙方停手，白衣男用手按着自己頭部，不滿說「打我？」，隨後走到車背面位置，黑衣男追上要求「別走」。

最後雙方停手，白衣男用手按着自己頭部。（小紅書影片截圖）

白衣男隨後走到車背面位置，黑衣男追上要求「別走」。（小紅書影片截圖）

網民笑：看2位司機背後老闆誰有實力

網民看過影片議論紛紛，有人批評2人離譜，「年輕氣盛」、「當今社會是一個一言不合就『全武行』的時代！戾氣爆棚的時代」。亦有網民笑言，「手機是武器，虧大了」、「架打完了，看兩位司機背後老闆誰有實力」。

港警到場處理

另有網民關注在深圳灣口岸打架，由香港警察還是內地警察處理，「先讓香港罰完 再到內地罰？」。樓主則發布相片，顯示後續有至少3名香港警察到場處理，有人留言「已經被香港員警逮了」。