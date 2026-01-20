人妻接手照顧「小姑的養女」2年視如己出　突知驚人真相果斷離婚

近日一名人妻在接手照顧小姑領養的女兒多年後，意外得知孩子其實是丈夫婚前外遇所生的親生女兒，真相曝光讓她情緒潰堤，最終選擇離婚並離開這段婚姻。



事件在網路上引發激烈討論，有人力挺她離開不忠的伴侶，也有人為孩子未來感到不捨。

示意圖（unsplash@Carolina）

根據英國媒體報導，Podcast主持人Tatty Lomas分享一名粉絲的匿名投稿。該名人妻表示，4年前小姑因好友意外懷孕卻無法扶養孩子，選擇將女嬰領養回家。

直到約2年半前，小姑被診斷出多發性硬化症，健康狀況逐漸惡化，人妻與丈夫才接手照顧這名孩子，並視如己出。

隨著病情進一步惡化，小姑在臨近生命低谷時坦承真相，透露孩子的生父其實正是人妻的丈夫。原來，丈夫在婚前長期與小姑的友人交往，甚至在結婚前仍未中斷關係，女嬰正是在那段時間懷上。

人妻得知後情緒崩潰，要求進行DNA鑑定，結果證實兩人確為親生父女。

丈夫事後不斷道歉，強調婚後未再出軌，希望獲得原諒。

但人妻坦言，雖然孩子是無辜的，自己卻無法承受每次看見孩子就聯想到背叛的事實，認為已無法成為一名稱職的母親，最終決定搬離住處並結束婚姻。

事件曝光後，人妻承受來自夫家親友的龐大壓力，對方指責她不願接受諮商或修復關係。相關討論在網路上形成兩派聲音，一方支持她為自己的人生止損，另一方則認為孩子不該成為大人過錯下的承受者，家庭破裂恐對孩子造成長遠影響。

