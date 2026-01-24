屯馬線港媽疑遭「怪手」非禮鬧：扶手唔係咁扶　對方這樣反應更嬲

乘坐交通公具要小心。有女網民在網上發相，大呻遇到疑似非禮事件。她坐屯馬線時攬住女兒挨埋去門邊位置，突感到有隻手推開她的臀部，「第一下真係覺得俾人非禮」，女網民出聲罵他，對方卻「詐傻扮懵」不理她，於是在網上發文提醒其他女乘客要小心。事件引來不少網民批評，「邊X個正常人會咁X樣放隻手，死變態佬」、「扮扶，真非禮」。



樓主指男乘客的手放在這奇怪位置，並觸碰到她的臀部。（Threads圖片）

港媽疑遭男乘客的怪手觸碰臀部

「女仔搭地鐵真係小心啲，唔小心挨埋去會俾佢非禮」。事主在Threads上發相及發文，「真係唔好話我怨氣重，遇到呢種人，怨氣唔重都唔得」。事主指，坐屯馬線由恆安回大圍途中，原先她攬住女兒挨在車門上，到車門打開時她轉身挨向門邊的扶手位置，突然感到有隻手推開她的臀部，當下她覺得遭人非禮，見有男乘客的手放在玻璃上，便罵他「扶手唔係咁扶」，對方竟「係咁周圍望唔理我」。

不少網民罵「擺明故意，乘機非禮」。（資料圖片）

不少網民在帖文下留言，批評「邊X個正常人會咁X樣放隻手，死變態佬」、「扮扶 ，真非禮，X到佢上天花板啦」、「擺明故意，乘機非禮 」、「係我呢，就會即刻搵個袋啪落去」、「呢種人最叻扮儍」、「而家多咗呢啲人，要教囡唔好挨落去」。

網民：啲衰人真係借啲意㗎

有網民也有同類經歷，「我都試過喺呢個位俾人篤囉柚，啲衰人真係借啲意㗎」、「我自己坐呢個位隻左手唔知放邊都會捉住條柱，但有女人挨住都仲捉就真係唔會」。