水電工男友想硬上女友！她揮剪刀反抗變互毆　2人齊捱告判決絕了

台灣發生企圖性侵案。基隆1名水電工向同居女友多次求歡，再次遭拒後強扯對方內褲，甚至咬臉毆打。受害人在危急關頭持剪刀反抗，雙方變成互毆，男友反而受傷，女方事後被控「傷害」罪名。案件經法官經審理後，認為女被告行為屬正當防衛，判處無罪；至於水電工「強制性交未遂」罪名成立，被判入獄2年。



楊男向同居女友多次求歡，再次遭拒後強扯對方內褲，甚至咬臉毆打，受害人在危急關頭持剪刀反抗。（示意圖／shutterstock）

向女友求歡不果 試圖強制性交

台媒於今年1月報道，楊姓男子任職水電工，和同居女友交往期間多次求歡，每次均遭到拒絕。案發於2024年4月20日凌晨2時許，楊男在住所再度求歡不果，竟然扯破女友內褲，繼而啃咬和毆打對方左臉，然後試圖強制性交。

取剪刀抵抗變互毆

受害人一邊呼救，一邊掙扎，隨手拿起剪刀反抗，楊男近乎用盡全身力氣，最終未能得逞。直至到同日凌晨近4時，受害人和楊男再次發生口角，她咬傷楊男右手中指，甚至持剪刀揮舞，造成楊男頸肩胸腹和四肢等多處擦傷，2人事後報警求助。

女方事後被控「傷害」罪名，法官經審理後，認為女被告行為屬正當防衛，判處無罪，楊男「強制性交未遂」罪名成立，被判入獄2年。（示意圖／shutterstock）

強制性交未遂罪成判囚2年

楊男接受調查時沒有提到性侵一事，聲稱當晚向女友求歡，遭她拒絕後只好外出到超商買啤酒回家。女友原本躺在床上，突然用後腦撞床頭櫃，楊男抓住對方阻止自殘，但女友誤以為他施襲，2人開始爭執，女友不但咬人，而且取出剪刀猛刺，楊男設法將她推開，一直沒有還手。

檢察官經跟進後，控告楊男「強制性交未遂」罪名，基隆地院2025年11月判處楊男2年有期徒刑，全案目前上訴至高等法院。

女方反被控傷害罪名

至於女方承認持剪刀傷人，強調當時自我防衛免於性侵，檢察官卻認為，楊男求歡不成結束攻擊，雙方後來一言不合互相毆打，造成楊男受傷，女方行為並非完全出於自衛，以涉嫌「傷害」罪名將她起訴。

法官經審理判處女被告無罪

案件在基隆地院審理，法官經審理後指出，女被告深夜和楊男獨處一室，門戶關閉，即使求救，都難以即時獲得救助，女被告孤立無援，持剪刀自我防衛實屬有理有據，加上楊男當晚性侵未遂，女被告必須保持警覺，所以不能讓剪刀落入對方手中，所以判處女被告無罪。

