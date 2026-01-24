男子被指性侵遭私了圍毆！靈骨塔外脫衣戴狗圈學狗爬　7男女罪成

台南發生恐怖私刑案。1名男子被指性侵1名女子，該名女子決定不等執法機關的調查結果，便召喚6名男友人為她出頭，將對方押上車帶到靈骨塔外，用狗圈狗鍊強迫男子脫衣後學狗爬，又持棍棒將他痛毆，私刑歷時2至3小時，造成男子身上多處地方受傷，包括出現微量腦出血，最終由男子的友人出面擔保才可將他釋放。



傷者事後報警求助，涉案的7男1女被捕受審。法官審理案件後，判處女主謀有期徒刑6個月，但可緩刑2年，同時要提供42小時義務勞務工作；6名男被告則被判入獄6至8個月，併科3至9萬新台幣（約7,600至2.2萬港元）罰金。



黃男當時被迫脫衣，戴狗圈和繫上狗鍊學狗爬行。（示意圖／shutterstock）

指控男子性侵 教唆男友人代出頭

台媒於今年1月報道，涉案女主謀於2024年指控1名黃姓男子對她性侵，報案後將事件告知分別陳姓和郭姓的男友人，陳男再通知李姓、方姓和另外2名黃姓男子，眾名男子到五金行購買尼龍束帶、狗圈、狗鍊及膠帶等工具，一起為女子出氣。

私刑歷時2至3小時

同年1月14日晚上，被指性侵的黃男應女主謀邀請赴約，在劉姓友人陪同下前往關廟區1個釣蝦場，卻遭陳男等人強押上車，再前往附近1處靈骨塔。黃男當時被迫脫衣，戴狗圈和繫上狗鍊學狗爬行，並遭他們用拳腳和棍棒毆打，歷時2至3小時，黃男致電請求友人出面擔保，方可獲得釋放，隨後報警和送院接受治理，其頭部、背部、左眼，以及四肢多處受傷，甚至出現微量腦出血，警方經調查後，拘捕女主謀共7人。

陳男等人用拳腳和棍棒毆打，私刑歷時2至3小時。（示意圖／shutterstock）

法官裁定7男女罪成

案件在台南地方法院進行審理，女主謀承認教唆陳男等人施以私刑，剝奪黃男行動自由，法官考慮到性侵案件仍在調查中，裁定女被告「共同凌虐妨害自由」罪成，判處有期徒刑6個月，緩刑2年，必須進行42小時義務勞務工作；陳男等6人向黃男作出賠償，雙方達成和解，「妨害自由」罪名成立，各被判刑6至8個月，併科3至9萬新台幣（約7,600至2.2萬港元）罰金，全案仍可上訴。

（綜合）