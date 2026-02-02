星17歲女生上學遲到！不滿手機被沒收亮鎅刀　自殘兼割傷2教職員

學生理應準時上學，否則可能受到處分。新加坡1名17歲中學女學生上課遲到，被校務經理沒收手機，她事後打算取回不果，用鎅刀自殘和割傷對方，傷者立即通知訓導主任增援。主任聞訊趕至後，嘗試說服女學生交出鎅刀，但她情緒激動不肯就範，又趁主任通知其他人之際將他割傷，校方只好報警求助。女學生事後捱告，在庭上認罪，法官將於今年3月宣判刑罰。



17歲中學女學生上課遲到，被校務經理沒收手機。（AI生成圖片）

涉事女生未滿18歲 媒體不得報道身份

當地媒體於今年1月報道，事件發生在2025年4月28日，現場是新加坡1間中學，由於女被告只有17歲，受到法律保護，媒體不得公開被告名字或任何會洩露被告身份的資料。

遲到被沒收手機

被告當日早上7時45分才踏入校園，校務經理發現她遲到，因此沒收其手機以作處分，被告交出手機後到課室上課。

女學生先後用鎅刀割傷校務經理和訓導主任。（AI生成圖片）

先後用鎅刀割傷校務經理和訓導主任

到了大約中午12時20分正值午休，女生向校務經理取回手機時被拒，隨即顯得不耐煩，突然亮出1把鎅刀，先割自己手臂，再割傷校務經理左手臂。校務經理負傷指示她坐在校務室外，同時通知訓導主任。主任嘗試說服她交出鎅刀，但她情緒激動，拒絕依言照做。訓導主任見狀致電同事尋求支援，女生突然發難，用鎅刀割傷訓導主任左手臂。

2名傷者接受治理

其他學校職員聞訊到場，其中1人成功奪走女生鎅刀，校方同時聯絡警方尋求協助，女生見狀回家，當日在家中被捕，校務經理和訓導主任事後接受治理，當中訓導主任左手臂有1道較深傷痕。

女生被告被控2項「用利器蓄意傷人」罪名，今年1月23日認罪，法官今年3月4日判刑。

（聯合早報）