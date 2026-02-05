有心定誤會？港鐵伯伯手放女童胸前　1事被指可疑：識避忌係基本

正所謂男女有別，作為成年人更應懂得避忌，以免招人話柄！有乘客在網上發文，指日前直擊有伯伯攜帶女童搭乘港鐵，但對方將手放在女童胸前，甚至曾「（用）隻手喺度揉個胸」，未知是否自己多慮，故拍下照片詢問網民意見。



有網民批評伯伯舉動令人起疑，「男女授受不親」、「我係女人都唔會掂小朋友個胸」、「做咗咁多年人，唔係唔識分嗰個係敏感位置呀」，認為樓主應即時報警，或向女童就讀學校反映。不過有留言覺得他人太敏感，「伯伯呢個高度攬住妹妹都係驚人撞到佢保護佢啫」、「如果佢有心搞個𡃁妹，就唔會大庭廣眾摸啦」。



女童背脊挨靠伯伯，伯伯則將手放在她胸前，有直擊乘客形容曾目睹對方有揉胸動作。（「threads＠idjdnkx」圖片）

港鐵伯伯手放女童胸前 被指曾有揉胸動作

該目擊乘客在threads帳號上傳照片，顯示有老伯攜同女童搭乘港鐵，當時車廂內仍有空位，未至於非常擠迫，兩人站近車門邊位置。女童背脊挨靠伯伯，伯伯則將手放在她胸前環繞，樓主形容「走嗰陣仲見到個老人家隻手喺度揉個胸咁」，覺得如此情況實在奇怪，故貼圖詢問「係我多慮咗定係咩」。

網民認出女童就讀小學 認為「見疑即報」

有網民透過女童校服、學生證套頸繩，認出她就讀沙田大圍某小學，認為樓主應該要「見疑即報」，「如果並非誤會就保護咗女童；如果係誤會，正常屋企人只會感激有人保護囡囡」、「樓主可以email張相去小學，至少畀女童親人或師長一個awareness」、「你有無影到佢搓個胸嘅影片？我覺得要保護女童，因為佢嘅父母未必會知，以為交俾信任嘅人」、「就算個長輩無心無意圖，起碼畀佢知道有咩地方唔可以摸，宜家啲小學生好細個已經開始發育，佢隻手咁樣擺更加唔恰當啦」。

有網民認出女童就讀小學，認為樓主應向校方反映，以便家長、老師多加留意。（示意圖／shutterstock）

老伯被批不懂避忌：男女授受不親

更多人批評老伯不懂避忌，「君子不立危牆之下」、「男女授受不親」、「我話知你係佢阿爺（定）係佢老豆，個女仔已經高到你心口即係有咁上下大，你都無邊界感」、「阿伯做咗咁多年人，唔係唔識分嗰個係敏感位置呀」、「我係女人都唔會掂小朋友個胸」、「我係媽媽，除咗細時要幫佢沖涼嗰陣，都無咁放過隻手喺我囡嘅呢個位置」、「貼到咁埋已經會有唔舒服感覺」、「點解唔2個人一齊扶住條扶手？宜家又唔係無位企，你咁樣攬個細路，一耷車就2個一齊仆低」。

網民反應太敏感？ 另有意見相信純屬誤會

惟有部份留言指以上網民太敏感，「伯伯呢個高度攬住妹妹都係驚人撞到佢保護佢啫」、「唔好成日帶有色眼鏡去做人」、「如果佢有心搞個𡃁妹，就唔會大庭廣眾摸啦」、「求其影張相就人格謀殺個阿伯」、「呢個動作keep咗幾耐？一下定幾分鐘？定係不停重覆呢個動作都會有好大分別」。但有人就反駁，「對於呢啲事敏感啲好」、「好多兒童被性侵都係熟人所為」，認為即使擔心女童被撞，亦有其他保護方法，「其實可以捉膊頭或者叫佢自己緊握扶手」。

