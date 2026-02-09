殘疾父涉7天內3度亂倫性侵17歲女兒　求最低金額保釋　法官下重手

馬來西亞發生亂倫性侵案。當地1名右腳有殘疾的男子被指7天內3次性侵其17歲女兒，因而被控3罪。被告在庭上否認控罪，求情稱福利局每月給予450令吉（約860港元），自己額外執紙皮為生，沒有固定工作，同時需要照顧妻子和9名孩子，年齡介乎3個月至22歲，希望以最低金額保釋。法官審視案件後，卻將保釋金定在3萬令吉（約5.7萬港元），即是每項控罪各1萬令吉（約1.9萬港元）。



被告右腳殘疾，被控3項干犯《2017年兒童性侵法令》第14(a)條文。（AI生成圖片）

涉嫌7天內3次性侵17歲女兒

當地媒體於今年2月報道，40歲男被告大約15年前遇到車禍，導致右腳殘疾，現被控3項干犯《2017年兒童性侵法令》第14(a)條文，分別在同年1月26日、28日和31日，在早上9時至10時之間在十字港1間房屋內，向其17歲女兒進行性侵行為，一旦罪成，最高可被判監禁20年和打藤。

40歲男被告涉嫌7天內3次性侵17歲女兒。示意圖。（shutterstock）

保釋金達3萬令吉

案件2月6日在加央法庭提堂，被告由國家法律基金會作為代表，拒絕認罪和申請保釋。檢察官形容案情非常嚴重，向法官要求就每項控罪各2萬令吉（約3.8萬港元）保釋，辯護律師卻請求最低保釋金，指出被告每月收取福利局的450令吉（約860港元），而且執紙皮為生，沒有固定工作，同時照顧妻子和9名孩子，介乎3個月至22歲。

法官經了解情況後，批准被告以3萬令吉（約5.7萬港元）保釋金，換言之，每項控罪各自1萬令吉（約1.9萬港元）。當地媒體未有透露被告最終是否成功保釋。

（中國報）