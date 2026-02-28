倫常命案｜醋男疑孕妻出軌、腹中胎非親生　持石臼擊殺釀一屍兩命

馬來西亞發生恐怖倫常命案，當地1名35歲男子懷疑懷孕妻子出軌，甚至認為她腹中已7個月大的胎兒都非其親生骨肉，憤怒下疑以石臼將對方打死一屍兩命。他案發後還帶同4歲女兒到房東家作客，情緒毫無異常，更在聊天時自稱「戴綠帽」，並且自曝已殺妻。房東夫婦上門查看，果然發現其妻果真的被殺，急忙報警。警方已拘捕涉事男子，正循謀殺罪方向調查。



警方事後封鎖案發現場。（網上圖片）

馬來西亞《東方日報》、《詩華日報》、《中國報》等報道，柔佛州哥打丁宜縣發生懷疑「戴綠帽」倫常命案，35歲丈夫懷疑34歲懷孕妻子外遇，兼腹中7個月大的胎兒非其親生骨肉，竟於2月13日凌晨3時許，以石臼將妻子活活打死。

行兇後到房東家作客 自曝殺孕妻

女房東阿蒂卡表示，案發後疑犯帶同4歲女兒到她家作客，對方衣著整齊，若無其事地和女兒一起喝紙包飲品，沒任何異常。聊天時疑犯訴說妻子出軌，又質疑妻子腹中寶寶不是他親生骨肉，打算就此報警。直至房東問他妻子在哪時，疑犯竟自曝妻子還在家中，剛才把她殺了。

疑犯用石臼殺妻後，竟帶同女兒到房東家作客，若無其事聊天時，自爆殺死了妻子。（AI生成圖片）

孕婦全身染血倒斃 兇器相信為石臼

女房東聞言以為是疑犯太生氣胡言亂語沒有當真，她的丈夫隨後到疑犯住處查看，驚見女死者頭部重創全身染血倒在地上，已無氣息，他們即時報警。

當地警方證實，他們在13日早上7時許接報，警員到場時女死者倒斃在租住處，頭部有遭重創的傷痕，初步調查顯示她被人鈍器擊中頭部致死，相信兇器是1個石臼。警方目前已拘捕疑犯正調查其犯案動機，將循謀殺罪方向調查。

妻生前稱丈夫有精神問題

女房東透露，涉案夫婦已租住單位5年，待人友善更從未欠租，就連案發晚上鄰居都沒聽到任何爭吵聲。疑犯曾在理髮店工作，失業後賦閒在家，其妻曾說丈夫有精神健康問題，夫婦2個月前曾到吉隆坡求醫。

（綜合）