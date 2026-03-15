有片│半裸女邊隨地便溺邊激吻！後續1舉動更狂　仙氣美貌反成焦點

情到濃時這樣做也太誇張了吧！Facebook、「X（前稱Twitter）」近日瘋傳「車cam（行車記錄器）」影片，內地有1名年輕女子於別人車輛前當街脫去褲子「半裸」便溺，竟還邊便溺邊與男伴激吻，且「完事」後1個舉動更離譜，令影片目擊者直斥「素質真差呀」。



影片引起網民嘩然，批評「好癲」，也有網民揶揄「呢啲叫真愛呀」、「咁X變態，兩個真喺絕配」。不過亦有網民「錯重點」，關注女子美貌，「好似幾靚女」。



內地有1名年輕女子於別人車輛前當街脫去褲子「半裸」便溺，同時與男伴激吻。（網絡影片截圖）

「各車主注意！有女車尾邊屙屎邊打車輪」、「上面在熱情接吻，下面在熱情灌溉」。Facebook及「X（前稱Twitter）」流傳影片，顯示有1名年輕女子於別人車輛前隨地便溺，其間更與男伴激吻。

女子脫至半裸 邊隨地便溺邊與男伴激吻

影片長19秒，於2月20日拍攝。畫面見到，一名穿黑色外套、白色上衣、黃色長褲女子，在「車CAM」前脫下長褲「半裸」蹲在車旁地上便溺。期間，站在旁邊的男伴突然蹲下與女子調情，繼而雙方貼頭激吻8秒難捨難離。

女子在「車CAM」前脫下長褲「半裸」蹲在車旁地上便溺。（網絡影片截圖）

女子在「車CAM」前脫下長褲「半裸」蹲在車旁地上便溺。（網絡影片截圖）

女子在「車CAM」前脫下長褲「半裸」蹲在車旁地上便溺。（網絡影片截圖）

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完事後女子1舉動更狂

「完事」後2人站起來，女子未有清潔就拉起長褲。影片傳來男聲指摘，「素質真差呀，這人，哎呀。真差勁這倆這素質，哎喲」，萬般無奈。

「完事」後2人站起來，女子未有清潔就拉起長褲。（網絡影片截圖）

「完事」後2人站起來，女子未有清潔就拉起長褲。（網絡影片截圖）

網民：好癲

網民看過影片震驚，直斥「好癲」、「咩玩法」、「最X勁係唔使抹」、「嘩，啲屎咁臭，個窿同屎窿咁近，諗落都嘔心！」。亦有網民揶揄，「呢啲叫真愛呀」、「一心二用，同時進行，佩服佩服！」、「個男人好似有啲怪癖」。

女子美貌反成焦點

不過也有大批網民「錯重點」，關注女子相貌，「好似幾靚女」。惟有網民笑言，「靚女唔屙屎㗎」。