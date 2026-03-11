公屋活春宮│男女後樓梯口交　女方1動作超狂　目擊者爆更震撼內幕

【公屋／活春宮／不雅影片】不應在公眾地方作出性行為！本港社交平台Threads及討論區瘋傳影片，指某公屋後樓梯有1對男女公然口交，女方更跪地動作激烈，畫面令人咋舌。更有目擊者上載影片透露，該對男女已連續3晚在後樓梯作出不雅行為。



影片引來網民嘩然，批評該對男女行為離譜，「毀三觀」、「公眾地方嚟㗎！」、「道德淪亡」、「要搞返屋企搞啦！」，又指相關行為「已犯法」。



據指某公屋後樓梯有1對男女公然口交。（Threads影片截圖）

在公眾地方進行性行為屬犯法！這段「公屋男女活春宮」影片最初於Threads流傳，上載者留言「屋企就喺樓上都唔返屋企搞」。影片隨後被轉載到連登討論區引起關注。

疑公屋男女後樓梯口交

影片長21秒，標題指地點是某公屋後樓梯。畫面見到，拍攝位置環境昏暗，然而1對男女在燈火通明處進行性行為，其中穿白衣男子脫去褲子露出下體，長髮女子則疑似跪在地上，為男子口交。

1對男女在燈火通明處進行性行為。（Threads影片截圖）

女子口交動作連貫不停，男方不時露出享受動作。由於2人位置相當明亮，不雅動作清晰可見。

目擊者：已連續第3晚

影片廣泛流傳後，有另1名目擊者再上載2段影片，透露該對男女已是連續第3晚在後樓梯作出不雅行為，留言「參戰，已經連續睇到3晚」。

目擊者透露，該對男女已是連續第3晚在後樓梯作出不雅行為。（Threads影片截圖）

網民批離譜：公眾地方嚟架！

網民看過影片批評該對男女行為離譜，「唔污糟咩？」、「有無咁緊火啊？」、「毀三觀」、「公眾地方嚟㗎！」、「道德淪亡」，又指相關行為「已犯法」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。