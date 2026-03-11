24歲女遭送貨員性侵拍片迫口交　冒險作餌再引淫狼上鉤　後續絕了

馬來西亞發生離譜性侵案。當地一名送貨員在協助女客人搬家後，借故進入其房間性侵，之後更拍片威逼口交，同時恐嚇若然她呼救便會被殺。女事主擔心人身安全只好就犯，最後更被要求笑着合影。她事後報警求助，又以自身做餌聯合警方，以要求親眼看見對方刪片為由，邀約送貨員會面，警方則埋伏伺機出動，雙方在馬路展開追逐戰，送貨員最終被逮捕。



馬來西亞發生女子被送貨員入屋性侵事件。（網上圖片）

馬來西亞24歲女遭送貨員性侵

馬來西亞媒體報道，事發於2月26日晚上11時許，當地一名24歲華裔女保險從業員在吉隆坡某公寓單位指控遭到性侵。當時女子召送貨員從她舊家拿取物品到事發單位，對方之後謊稱有物品掉落，要求進入房間搜尋。

受害女子召送貨員從舊家拿取物品到事發單位，對方謊稱有物品掉落，要求進入房間搜尋，趁機性侵。（AI生成圖片）

遭送貨員推倒床上強脫衣服 被迫拍片口交

受害女子不疑有他，陪同送貨員進入房內，但對方隨即將她推倒床上，並強行脫掉其衣服，甚至威逼口交，事主曾反抗但遭枕頭摀臉和勒頸，她於是向送貨員求饒，但被恐嚇若然呼救則性命不保。事主擔心人身安全只好就犯，送貨員亦用手機拍下整個過程，事後再要挾她笑着合照。

受害人陪同送貨員入房後，被推倒床上強行脫掉衣服，甚至被威逼口交。（示意圖，非當事人／shutterstock）

事後收送貨員道歉短訊 事主仍堅決報案

送貨員得逞後，強行將事主帶到他停泊在B2層的客貨車，一邊親吻一邊撫摸她，再次拍下片段後便讓事主離開。事主回家發現頸部、背部、腳部均有傷痕，雖然隨後收到送貨員傳來的道歉訊息，但她仍然選擇向警方報案。警方接報後立即展開調查，當地警區主任指，案件目前由吉隆坡刑事罪案組性罪案、虐待兒童及家庭暴力，援引刑事法典377C（違反自然性行為） 調查。

涉嫌性侵24歲女事主的送貨員。（網上圖片）

以刪片為由誘騙疑犯見面 警埋伏成功捕淫狼

然而事件尚未結束，女事主於3月2日以想親身看見影片被刪除為由，主動邀約送貨員見面，對方答應亦同意刪除影片，「我們見面後，他在車內向我展示刪除視頻的動作」，此時警方現身欲逮捕嫌犯，他發現後即時駕駛客貨車逃離現場，企圖擺脫警方追捕，隨後雙方在馬路上展開追逐戰，他最終被捕。而受害女子指出，根據警方資料，疑犯有恐嚇前科。

送貨員企圖擺脫警方追捕，雙方在馬路上展開追逐戰。（網上影片截圖）

（綜合）