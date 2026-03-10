印度男鐵鎚爆頭殘殺同村16歲少年　當街「食腦飲血」　曾殺妻入獄

印度中央邦達莫村（Damoh）近期發生一件驚悚凶殺案，一名男子光天化日下，持鐵鎚攻擊一名16歲少年，將對方殺害後，他竟當場「吃肉喝血」。



最終這名男子被其他村民與警察合力制伏，調查發現，他20年前曾因殺妻入獄服刑，兩年前才剛獲釋，沒想到又犯下重案。

無端攻擊少年 殘忍過程曝光

《印度時報》（The Times of India）報導，死者巴拉特（Bharat）與表弟維傑（Vijay）前往附近村莊要去探望妹妹，慶祝當地的兄妹節活動。兩人在路上遇到同村村民帕特爾（Patel），沒想到帕特爾突然拿出鐵鎚攻擊兩人，並反覆敲擊巴拉特的頭部。

維傑設法脫逃後，通知其他村民與報警。令人毛骨悚然的是，維傑還目睹帕特爾在殺人之後，竟當場吃起巴拉特的部分腦組織、喝他的血。隨後村民和警方在案發現場附近的田野與帕特爾對峙，當時他仍持鐵鎚試圖攻擊眾人，不過最終被成功制服。

殺妻入獄才獲釋又作案

警方調查發現，帕特爾有犯罪前科，約在20年前因謀殺妻子而入獄服刑，兩年前剛獲釋。警方表示，目前已將死者屍體送往醫院進行屍檢，結束後將移交給家屬。帕特爾則被以謀殺罪逮捕，正在接受訊問，釐清其駭人聽聞的犯案動機。

