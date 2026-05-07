日婦為補貼家用瞞夫賣原味內衣　年賺百萬円　更拉攏其他人妻落水

根據日媒「FRIDAY DIGITAL」報導，日本一名40歲全職家庭主婦悠美（化名），因家庭生活費不足且丈夫不允許她外出工作，選擇透過販售二手內衣褲來獲取收入。她每月花費約3小時、以一兩個月一次的頻率處理相關事務，每年可獲得約100萬日圓（約5萬港元）的報酬，藉此補貼家庭開銷。



悠美的單一買家是大學時期在交友網站上認識的男性常客A，A會以每套1萬日圓（約500港元）的價格收購。悠美覺得不穿的舊衣物可以變現，實在很不錯，便答應了買家的要求。

示意圖（Unsplash@Nataliya Melnychuk）

後續悠美也介紹身邊同樣面臨經濟壓力的女性友人參與，並從中收取介紹費與單件抽成。介紹一個朋友，她可以拿到1萬日圓的介紹費，那位朋友每賣出一套內衣，她可以有2000日圓（約100港元）的抽成。不過這位常客也不是來者不拒，有向悠美指定相關的身材條件。

40歲全職家庭主婦悠美接受「FRIDAY DIGITAL」採訪（FRIDAY DIGITAL）

此外，在結婚以及懷孕後，悠美仍繼續這項兼職，並會戴口罩拍攝個人生活或私密影片販售給對方，每支影片價格落在5000日圓（約250港元）至1萬日圓不等。雖然悠美對影片是否遭外流或轉賣感到擔憂，但在無法向家人坦白、顧及丈夫自尊，無法向丈夫坦言他的薪水不足，且為了避免向金融機構借貸的現實多項壓力情況下，她目前應該仍會選擇維持這項有高風險、但高收入的副業。

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