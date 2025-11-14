網瘋傳禁慾挑戰！11月戒掉自慰12月更荒謬瘋狂！背後真相竟是這樣

每年的十一月，當社群上突然出現「No Nut November（NNN）」的 Hashtag，你就知道又到了那場年度儀式了（笑），沒錯，那就是「禁尻十一月」又來了。



這場看似荒謬的「不射／不尻一整個月」的挑戰，其實早已成為網路文化的一部分，也是一年一次的迷因月份。

而「禁尻十一月」的起源其實可追溯至 2011 年左右，當時在 Urban Dictionary 上已有此名詞出現（現在還有人會看 Urban Dictionary 嗎？其實滿有趣的）；到了 2017 年，這個挑戰在 Reddit、Instagram、X（Twitter）等平台上迅速擴散。

參與者基本以男性為主（畢竟是禁尻嘛），需要用：

在十一月整月不射

來當作意志力測試，並完全禁止任何形式的射精行為，包括自慰或性行為。你會看到論壇有不少網友貼出類似「我撐到第十天了」或「兄弟，我沒撐住」的留言。

會有這樣的挑戰目的，其實是因為最初旨在宣揚「戒色除慾」的觀點，認為禁慾有益身心健康、提升專注力，並作為一種自我控制的考驗。當然，如果用泌尿科醫生的真正觀點來看，其實適度的性生活以及排精有助於減緩壓力、改善睡眠品質，並可能降低罹患攝護腺癌的風險，長期禁慾對身體健康並沒有實質好處，甚至可能讓精子活力下降。

因此總體來說，「禁尻十一月」主要是一個趣味性的網路迷因文化和挑戰，並非是有醫學依據的健康建議。

而有趣的是，「禁尻十一月」在網路上的盛行，後來也衍生出了「勁尻十二月」（或又稱爆尻十二月，英文則是 Destroy Dick December，可簡寫 DDD）。如果說十一月是壓抑、克制的舞台，那十二月就是那場克制之後的反撲，也就是所謂的「勁尻十二月」。

「勁尻十二月」的規則近乎荒謬：從「12 月 1 日尻一次」開始、12 月 2 日兩次、……以此類推直到 12 月 31 日三十一次，整月加起來理論上要尻到滿 496 次，只能說，DDD 絕對比 NNN 還要困難。它被視為 NNN 的反向版本──你在十一月拒絕慾望，十二月則以誇張方式迎接「復仇」般的釋放。

在文化層面來看，這兩個挑戰就像一對陰陽：一邊是控制，一邊是解放。對網路社群來說，參與不完全是為了「真的做」或「真的成功」，其實更多的是為了：

「講這個梗」

「共享這個梗圖」

「在這場挑戰中取得存在感」



很多人貼出「我破戒了 Day 2」的貼文，或者「我完成了 NNN，準備 DDD」文，就是希望可以博君一笑，大家開心就好，不用這麼認真，更多的反而是想要傳達社群互動的有趣感。

值得注意的是，雖然這些挑戰常被當作玩笑，但也曾被質疑為何那些社群能迅速壯大，有觀察指出 NNN 曾被某些極右群體利用，或與 NoFap 運動產生交集。這提醒我們：即使是迷因文化，也不是完全無害，它的背後可能反映更深的社群情緒、男性焦慮、或者身份認同的掙扎。

最終，這兩個「月份挑戰」的意義並不在於是否真的完成，而在於：我們在網路上彼此看到：

「我也在這裡」

「我也知道這個梗」

「我們一起笑一起輸」



當你在十一月選擇禁慾、自嘲，或者在十二月加入爆尻的荒謬，重要的不是數字，而是你參與的那一刻。

