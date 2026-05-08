怕被認棄屍？日推「性愛娃娃」殯儀館　莊嚴葬禮為客「舊愛」送終

據日媒「President Online」報導，在日本東大阪市有間特殊的「性愛娃娃」葬儀社。許多性愛娃娃的主人不忍心將這些娃娃當成廢棄物清掉，也擔心把等身大的「性愛娃娃」當成大型垃圾，可能會被清潔隊誤認為是「棄屍」而驚動警察。因此這項為了好好送「特殊伴侶」最後一程的超特別服務便應運而生。



這裡的告別式可一點都不馬虎！葬儀社會請來正式修行的僧侶，穿著袈裟為娃娃進行長達20分鐘的嚴肅誦經。並且會進行專業的「拔魂」儀式，引導娃娃的靈魂成佛。等靈魂離開後，業者才會將剩下的實體「軀殼」小心翼翼地拆解，並交由環保業者妥善處理。

示意圖（「Silicone Lovers」Twitter圖片）

收費方面，讓主人親自參與陪走最後一程的單獨葬為9萬9000日圓（約5000港元），多個娃娃共同舉行的聯合葬禮則為3萬3000日圓（約1650港元）。

創辦人新先生分享，每次拆開委託人寄來的包裹，都能感受到滿滿的愛。許多娃娃穿著華麗洋裝、抱著捧花，就連最容易損壞的睫毛、指甲與關節都細心修補保養。更有娃娃的主人在單獨葬禮中泣不成聲，或委託人因不忍與娃娃分開，又把娃娃拿回。

不過，這項特殊的行業也面臨著「社會眼光」的現實挑戰。有時主人過世了，不知情的家屬在整理遺物時看到這些娃娃，只覺得「超噁心、快點弄走」，直接把逝者貼上變態的標籤。新先生表示，如果現代人擔心身後會有這種事發生，或許在身體健康時為自己的娃娃安排好身後的歸宿，也是一種很好的方式。

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