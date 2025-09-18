樂天啦啦隊人氣成員嘎琳宣布「退圈」！日前被傳當富商小三曾墮胎

樂天女孩嘎琳16日晚間在社交平台發表退圈聲明，表示自己今年結束後將退出啦啦隊，原因是一些虛構和子虛烏有的報導對她造成很大困擾，讓她覺得自己不適合娛樂圈。



對此，樂天桃猿球團決定站出來為女孩發聲：

必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。

嘎林（Instagram@54lin._.a）

點擊圖輯查看更多嘎林的照片：

+ 22

嘎琳16日在IG限動發文感嘆，最近一些虛構和子虛烏有的報導對她造成很大困擾，這些虛構的故事情節，讓她不知道該如何回應。

而令她感到意外的是，自己在這段期間的代言沒有變少，甚至還因此多了許多人來談合作，這讓她覺得自己完全不適合娛樂圈，因此在今年合約結束後，將正式退出啦啦隊。

嘎琳日前被捲入與富商的緋聞報導、被疑似富商「正宮」的女子發文攻擊。（中天新聞網截圖）

嘎林Instagram的限時動態（Instagram@54lin._.a）

樂天桃猿球團17日也決定站出來替女孩發聲，並發布了聲明：

近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，我們也注意到，部分媒體與網友針對樂天女孩（啦啦隊成員）進行了毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為，未經查證甚至報導虛假或基於臆測的內容，對球團、選手以及啦啦隊員造成了嚴重的損害。



這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成了巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團的重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。



對於球迷們長期以來的支持與鼓勵，我們深表感謝。無論是進場應援、透過轉播關注，或是在社群媒體上給予正向的鼓勵，都是球團前進的最大動力。對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。



樂天桃猿始終相信，棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動。我們將持續努力，回饋所有一路支持我們的球迷。同時，也呼籲外界共同維護一個健全、公正且理性的運動環境。



樂天桃猿球團今天也決定站出來替女孩發聲，並發布了聲明（Facebook@Rakuten Monkeys）

延伸閱讀：

中職/胡金龍生涯千場出賽差6場 林岳平：引退賽後繼續打

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】