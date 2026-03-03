台老師逼學生演「輪X劇」　課堂言論露骨涉猥褻　教育局介入調查

台灣新北市某高中近日因一名表演藝術課老師在課堂上涉嫌言語猥褻，引發學生不滿並在社交平台Threads上發文控訴。



據悉，該老師多次在課堂提及生殖器及性功能障礙，甚至要求學生演情境劇，假想「被10個樂天女孩輪X」，導致多數學生感到不適。

事件於台灣新北市某高中，學生在網絡公開控訴，並指出老師自稱教書十多年被投訴多次。隨著輿論擴大，台灣議員黃淑君、李宇翔也介入關心，教育局及校方也展開相關調查，並強調將依性平法規處理，確保學生安全。

課堂言語不當引爆網絡輿論

學生3月2日透過Threads檢舉老師於表演藝術課期間，多次講出「不舉、性功能有障礙」等不當內容，甚至涉及女性生殖器官字眼，指出老師還在課堂上，要求男同學假想「被10個樂天女孩輪X」，並自稱拍過swag，讓現場多數未成年學生感到不適。不禁讓學生質疑「這種人也可以為人師表」？

貼文一出後立刻在網絡上引發熱烈討論，許多網友對此表達關切，並有台灣議員黃淑君與李宇翔主動關注此案。黃淑君表示，已正式通報並送交教育局，強調將盡最大努力協助處理。李宇翔則指出，教育局與校方已完成校安通報，同步啟動性平法定程序，現階段正釐清案情與確認受害學生身分。

教育局介入調查絕不寬貸

教育局表示，已要求學校優先保護學生權益，調查期間將確保學生與相關人員接觸安全無虞。如調查屬實，將依性平法及相關規定嚴正處置，絕不寬貸。教育局強調：

對任何疑似校園性別事件皆採『零容忍、依法處理』立場，將持續督導學校依程序辦理。

