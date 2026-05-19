清潔工疑被呼喚　探頭遭「電梯夾殺」屍首分離　頭顱留原地極駭人

台灣台南市東區某眼科診所5月19日中午12時許發生驚悚的意外死亡案，66歲的蘇姓清潔婦意外遭到貨梯夾殺，當場屍首分離死亡。家屬接獲死訊後，立即驅車趕赴現場認屍，哀傷透露蘇婦生前很勤奮工作、是閒不下來的個性，在診所做了七八年了，為人開朗善良，事發當下診所內的護理師也紛紛崩潰痛哭。電梯維修工則透露，當時清潔婦疑似是聽到有人叫她，探頭後才慘遭斷首意



清潔婦遭電梯夾殺「屍首分離」 人夫衝出門認屍

事發位在東區林森路一段某眼科診所，當時年約66歲蘇姓清潔婦搭乘貨梯準備前往二樓，卻不明原因遭到電梯突然夾住，當場斷頭慘死，無首遺體被送上二樓。同事看見後立即報案，台南市消防局出動2車5人，並於12時29分許抵達現場。確認蘇婦已經明顯死亡，不送醫而保全現場，後續交由員警處理。

警方緊急封鎖眼科診所。（TVBS授權使用）

蘇婦的丈夫在電話中得知妻子死訊，崩潰驅車趕往現場，他哀傷透露妻子生前個性很好，雖然經濟沒有壓力，但很勤奮的在診所擔任清潔婦約七、八年，沒想到如今卻意外身亡。被問到是否對醫院進行求償，蘇婦丈夫表示：「也不知道能求償什麼，讓醫院自己去處理。」

頭顱留在一樓 護理師目睹崩潰

據電梯維修工透露，診所都有定期在維修電梯，當時疑似是蘇婦步入電梯，準備上樓時聽到有人呼叫她，往外探頭時慘遭夾首身亡。大樓管理員則表示，蘇婦相當勤奮，除了在診所當清潔婦，還到附近飯店兼職；事發當下診所內的護理師全都嚇壞，紛紛崩潰痛哭，聽到蘇婦意外死亡他也相當不捨。

蘇婦頭首分離，慘死在眼科診所。（TVBS授權使用）

台南市警一分局表示，5月19日下午1時接獲報案，位在林森路一處營業場所，有急救救護案件，經員警前往現場調查，初步了解該名清潔工在整理內部環境時，不明原因貨梯由1樓升上2樓時，導致該清潔工身首分離，經調閱現場監視器，未發現其他人為介入，全案將報請台南地檢署檢察官相驗。

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