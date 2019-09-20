【中醫貼士】舌頭顏色暗示身體毛病？　拆解4種常見「問題舌頭」

每早刷牙時，大家很容易便瞄到自己的舌頭，但你有沒有留意舌頭顏色會因應健康情況而出現變化？在中醫角度，舌頭不止用來品嚐美食，它的顏色和狀態亦暗示了身體不同部位是否出了問題，如舌紅可能是心火、舌黃則是濕重等。 以下為四種港人常見的舌頭狀況，大家亦可從中瞭解更多健康生活的貼士！ 撰文：匡德中醫診所中醫師徐得光

舌頭除了是味覺區，亦是呈現身體健康狀況的地方。（nathanhanna / unsplash）

俗語有云：「腹有詩書氣自華」。同一道理，人體若出現了毛病，必然會在身體表面顯露出來，是為「有諸內者，必形諸外」。其中，舌頭的不同部位又代表着身體五臟，因此通過觀察舌頭便能知道身體健康的機密，是名符其實的「舌」露機密。

舌頭部位代表臟腑．（01製圖）

中醫舌診大致上可分為望舌色、舌苔和形態；而健康的舌頭應是舌質淡紅，苔薄白，舌體柔軟靈活，可稱為「桃花舌」。 以下介紹一些香港人常見的舌頭狀況以及當中所反映的毛病，希望大家能夠受用！

港人常見舌頭（按圖了解）：

1. 舌質紅、苔薄、中裂：陰虛內熱

病人鄭小姐一見我就急不及待地快語說出近來眠淺早醒、醒後難睡，半夜易覺身熱出汗，且心情煩躁、口乾、食慾差、小便偏黃、大便偏乾，早上有眼膠。她表示公司近來生意不好，工作壓力大。

她給我看舌頭，舌質紅苔薄，中有裂紋。舌紅正反映她是陰虛內熱，她近來多思多慮，思慮則傷陰，陰虛易生內熱；中間裂紋則顯示脾胃功能不足，無力升發舌苔，以致她身體上面的各種毛病發生。

醫師的健康貼士（按圖了解）：

2. 舌邊紅、苔白：肝膽有熱

病人劉先生進門便面帶愁容，表示睡眠欠佳、心悸、右肋下不適，且有口瘡、口苦等問題。他坦言因香港近日情況導致心情不佳，食慾不振。

他伸出舌頭，舌體瘦而尖，舌邊紅顯示肝膽有熱、舌尖也紅即有心火，舌面有白苔，苔白為濕，反映他身體毛病是因肝氣不舒、肝鬱氣滯，濕鬱進而化為熱所致。

醫師健康貼士（按圖了解）：

3. 舌淡紅，苔薄黃膩：濕熱

陳小姐一進門，有些坐立不安，稱最近小便較頻密，並感覺有輕微澀痛，尿色偏黃，尿量短少，夜尿一至兩次，常覺疲倦，睡眠淺易醒，大便偏濕。

她伸出舌頭，我發現她舌淡紅、苔薄黃膩。苔黃為熱，苔膩有濕，濕熱下注，所以她的尿頻，尿痛等症狀是由濕熱引致。

醫師健康貼士（按圖了解）：

4. 舌淡胖、苔薄白、舌邊有齒痕：氣虛濕重

病人屈小姐看起來有些氣息不暢，又稱非常疲倦，多汗，最近易患感冒，大便不成形，小便清長，口淡不想吃東西，而且足部有水腫。

我檢查她的舌頭，發現她舌的顏色偏淡、舌體胖大、舌邊有齒痕。舌淡胖顯示她氣虛，氣虛則防禦能力差，舌邊齒痕表示運化水濕功能不足，導致體內濕氣重，形成身體出現上面的症狀。

醫師健康貼士（按圖了解）：