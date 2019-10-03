【大閘蟹】蟹季來臨卻非人人有口福？　中醫師建議5種人要忍口！

入秋最好的消息是又可以食大閘蟹了！但是否人人都可以食大閘蟹，品嚐這人間美食呢？曹信恩註冊中醫師指有幾類人宜少吃及甚麼不能吃，有包括你嗎？

曹醫師指大閘蟹是寒涼帶濕的食品，當身體過於寒涼就會引起不同的問題。﹙資料圖片﹚

曹醫師指大閘蟹是寒涼帶濕的食品，當身體過於寒涼就會引起不同的問題，如肚屙、咳嗽及腸胃不適，而當你患有某些病症時，進食大閘蟹更會加劇症狀，加重身體負擔及提高患上其他疾病的風險，所以若你是以下5類人士，就真的要忍忍口，別為了一時的享受而賭上健康。

Q1.有哪幾類人宜少吃或不能吃大閘蟹？

曹醫師表示以下5類人士最好避免吃大閘蟹：

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Q2.會有甚麼後果？

「濕疹人士、痛風患者及過敏人士，若吃太多大閘蟹就會令原本的症狀加劇，例如痕癢由甩皮屑變成出水、痛風處更痛等；至於孕婦則要小心，在懷孕期間最好別吃海鮮類食物，因為海鮮始終比較多菌及寒涼，稍有不慎食物中毒或因食物不潔而引致腹瀉，過度用力可能會影響BB，嚴重的更有可能流產。」曹醫師說。

而大病初癒及重病患者，如癌症病人亦不適合食海鮮類食品，包括大閘蟹，因為他們的身體較虛弱，容易因食物不清潔而導致生病及引起其他病痛。

Q3.可以即時補救嗎？

若孕婦真的忍不了口，吃了大閘蟹的話，有沒有即時補救的方法呢？曹醫師指：「可以在湯中加薑片，因為薑屬溫性食品，可以中和大閘蟹的寒涼，稍為舒緩。」

Q4.應怎樣吃才健康？

至於大病初癒及重病患者應怎樣食才健康？曹醫師指：「除了避免吃大閘蟹外，其他海鮮都少吃為妙，油膩、煎炸食品亦不建議常進食；更不可以喝酒，因為會令血管擴張；一些刺激性食品如太辣、太酸、太冰的食品應少食。」大病初癒及重病患者應吃得清淡、易吸收、易消化的食物為佳。