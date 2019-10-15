【心臟衰竭】氣促、咳嗽都是徵狀？　當心12個心臟衰竭警號

大眾對心臟疾病的認識大多為冠心病，對心臟衰竭的認知較淺。據本港醫管局記載，心臟是人體內的一個泵，通過有規律的收縮與舒張活動，將血液輸送全身以提供身體所需的營養與氧分，而心臟衰竭指心臟的泵血功能出現問題，引致排血量不足。心臟衰竭會致命，若及早發現病徵，可及時控制病情！

心臟將血液輸送身體，以提供身體所需的營養與氧分。（Robina Weermeijer/unsplash）

港人認知不足

本港心臟病友互助組織「關心您的心」早前進行了一項港人對心臟衰竭認識程度的調查，發現分別有六成及超過九成受訪者表示不知道「疲憊」及「夜咳」為心臟衰竭的主要病徵，另外，亦有近九成受訪者表示不了解「傷風」和「流感」是導致心臟衰竭迅速惡化的原因，足見港人對心臟衰竭認識不足。

其實，如未懂得上述徵狀與心臟衰竭的關係，是有機會耽誤患者就診的，特別是在秋季流感高峰期，更是絕對不能掉以輕心。

留意心臟健康

根據衛生防護中心的資料指，心臟病是2018年本港致命疾病的第三位，而有關心臟疾病的入院個案高達九萬宗，當中佔兩成半為心臟衰竭個案，可見這不是一個可以忽視的身體問題。正所謂知己知彼，大家應先了解心臟衰竭的成因及病徵，若抱懷疑便要儘快求診。

心臟衰竭成因

心臟衰竭的成因眾多，當中與其他心臟疾病相關，例如冠心病、高血壓、心肌梗塞、心肌缺血缺氧、心瓣膜疾病、先天性心臟病及各種心肌炎等。這些病因會破壞心臟肌肉組織，令收縮與舒張活動功能減弱，或加重心臟在收縮或舒張時的阻力，令泵血功能受損。此外，糖尿病亦會間接引致心臟衰竭，由於長期處於過高血糖水平會增加患上心血管併發症的風險如冠心病及高血壓等。

另外，不良的生活習慣、曾患有其他疾病，亦可能會導致心臟衰竭。

心臟衰竭部份成因（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

心臟衰竭徵狀

據醫管局在網頁所指，心臟衰竭常見徵狀包括夜尿頻密、腳部浮腫、氣促及咳嗽等，本文亦同時參考了加拿大心臟及中風基金的資料，整理出十二項心臟衰竭常見的徵狀。

心臟衰竭常見徵狀（按圖了解）：

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控制及治療方法

心臟衰竭是慢性疾病，並不能徹底根治。不過，患者可通過藥物治療以加強心臟泵血功能，從而減輕心肌負擔及防止心肌組織惡化的情況。另外，改善日常生活習慣可減輕心臟負擔並紓緩病徵，不過情況若是嚴重，部分患者或需要接受外科手術及植入醫療器械。

控制心臟衰竭方法（按圖了解）:

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（資料來源：醫管局、關心您的心、加拿大心臟及中風基金）

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