【血尿】運動後出現血尿正常嗎？　留意飲水量及尿液症狀

高強度運動後出現血尿或蛋白尿現象,相信不少跑友、健身愛好者等也有過這樣的親身經歷。血尿顧名思義,就是尿液中出現血液的意思,蛋白尿則見於小便有泡沫。究竟為什麼高強度運動會導致血尿或蛋白尿現象呢?在什麼情況下需要看醫生了解是否有其他疾病呢?現職台灣聯新醫院及桃新醫院運動醫學科及復健科主治醫師的吳易澄,以醫學角度分析運動後有血尿或蛋白尿的原因,以及相關改善方法。 撰文:吳易澄醫生

根據統計,有20%的馬拉松跑者有過血尿經驗,血尿的原因很多,大約有80%的人會在三天內緩解。(andrew tanglao/unsplash)

根據統計,有20%的馬拉松跑者有過血尿經驗,血尿的原因很多,大約有80%的人會在三天內緩解,血尿的嚴重程度跟運動強度、運動時間可能有相關,如果從原因來探討,主要可以分為外傷或非外傷所導致。

外傷性血尿的原因依照不同運動類型有些微不同,例如美式足球、橄欖球、拳擊等,因為外力對於腎臟或其他泌尿系統造成局部傷害,而產生血尿的狀況。(Pablo Rebolledo/Unsplash)

運動相關的血尿

外傷性血尿的原因依照不同運動類型有些微不同,例如美式足球、橄欖球、拳擊等,因為外力對於腎臟或其他泌尿系統造成局部傷害,而產生血尿的狀況。另外像長跑,因為膀胱上下震動,對於膀胱底部產生撞擊,有研究發現跑者長跑訓練後,接受膀胱鏡檢查,部分人發現膀胱底部有明顯的瘀青與挫傷。

另有研究發現跑步時腳後跟撞擊的狀況與血尿有關,因為跑步時腳跟受到地面衝擊,造成腎臟內小靜脈破裂而造成血尿,但跑步方式改用前足或中足跑法是否減少血尿發生仍待更多研究。

非外傷性血尿目前造成機轉不明,目前認為可能是劇烈運動時,血液跑到肢體以應付運動時的灌流量,而且體內水分部分由體表流汗排出,造成腎臟灌流量變少,產生缺氧狀況,為了改善缺氧,腎臟提升通透性而有血尿,有另一個理論認為運動時的乳酸性酸血症,讓腎臟的通透性增加,讓紅血球通過腎臟而排出。

目前研究建議要減少血尿狀況,最重要的是跑步前及運動時給予足夠水分補充,運動引起的血尿大多在數天到一週內緩解。(GettyImages/VCG)

另外一些要注意的是原本的疾病所導致的血尿,包括胡桃夾症候群、腎結石、膀胱結石等。胡桃夾症候群是由於左腎靜脈受到腹主動脈和腸繫膜上動脈的壓迫,而產生血尿、蛋白尿與左腹痛等症狀,腎結石、膀胱結石的症狀除了血尿之外,也可能伴隨背痛或下腹痛等症狀。

目前研究建議要減少血尿狀況,最重要的是跑步前及運動時給予足夠水分補充,運動引起的血尿大多在數天到一週內緩解,不需要進一步檢查,如果停止運動一周後仍有持續性血尿,並且年紀大於50歲,建議要至泌尿科或腎臟科門診評估。

運動造成的橫紋肌溶解症只佔所有橫紋肌溶解症的3.2%,但亦有出現不少路跑比賽或有人深蹲一千下後產生橫紋肌溶解症的新聞,後續腎衰竭、猝死的情況,所以不能不注意。(GettyImages/VCG)

另一個跟血尿有相關的是橫紋肌溶解症造成的褐色尿。橫紋肌溶解症是指骨骼肌細胞產生急速損傷,肌細胞壞死而釋放一些肌球蛋白,進入血液到腎臟排出,可能導致腎衰竭、甚至死亡。

橫紋肌溶解症的可能原因很多,包括感染、壓迫症候群、藥物、過度運動訓練、溫度過高、內分泌異常、免疫相關疾病等,其中運動造成的橫紋肌溶解症只佔所有橫紋肌溶解症的3.2%,但亦有出現不少路跑比賽或有人深蹲一千下後產生橫紋肌溶解症的新聞,後續腎衰竭、猝死的情況,所以不能不注意。

此病症主要的症狀有肌肉酸痛、肌肉無力跟小便顏色變深,肌肉酸痛的症狀並非每個人都會出現,大約只有50%的人有酸痛不適,,另外有噁心、嘔吐甚至發燒的症狀。

橫紋肌溶解症增加風險的因素包括比賽前訓練不足、訓練強度突然增加、炎熱的訓練環境、內在或外來排熱功能失調(服用抗乙醯膽鹼藥物、美式足球裝備使散熱受阻等)、血鉀過低、鐮刀型紅血球疾病(sickle cell syndrome)的病史。 (GettyImages/VCG)

橫紋肌溶解症增加風險的因素包括比賽前訓練不足、訓練強度突然增加、炎熱的訓練環境、內在或外來排熱功能失調(服用抗乙醯膽鹼藥物、美式足球裝備使散熱受阻等)、血鉀過低、鐮刀型紅血球疾病(sickle cell syndrome)的病史。

如抽血檢查後會發現肌酸激酶(Creatine Kinase)變高,大約2至12小時後開始增加,血鉀上升,太高會造成心律不整、腎臟損傷的數值BUN/cre開始上升等,建議立即觀察治療。

大約有70%運動員會產生運動過後的暫時性蛋白尿,在運動後20至30分鐘開始出現,持續時間頂多一到兩天。(Goh Rhy Yan/Unsplash)

運動相關的蛋白尿

大約有70%運動員會產生運動過後的暫時性蛋白尿,在運動後20至30分鐘開始出現,持續時間頂多一到兩天,因為運動時產生的激素(angiotensin II or norepinephrine)誘導的腎小球通透性改變,跟運動類型與時間有相關性。

在激烈運動後尿液檢測可以看到微量蛋白尿增加,因此,如果做體檢相關的尿液檢測前,不建議從事激烈運動。

運動後的血尿、蛋白尿並不罕見,大多屬於運動後的正常反應,補充足夠水分跟維持電解質平衡是最有實證避免腎臟功能傷害的方法,但如果持續時間太久仍建議就醫,因為有少數狀況需要進一步評估檢查。(Franck V./Unsplash)

其他該注意的尿液症狀

運動時水分補充是一門很大的學問,補充太多或太少都可能會造成低血鈉症、高血鈉症與高血鉀症,如果運動後有持續性的排尿量減少、暈眩、噁心、嘔吐、頭痛,甚至發生意識改變與癲癇,建議尋找附近醫療站或就醫。

小結

運動後的血尿、蛋白尿並不罕見,大多屬於運動後的正常反應,補充足夠水分跟維持電解質平衡是最有實證避免腎臟功能傷害的方法,但如果持續時間太久仍建議就醫,因為有少數狀況需要進一步評估檢查。

