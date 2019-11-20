【子宮肌腺瘤】子宮增大或致月經量增、便秘　嚴重可令懷孕率大減

月經的痛苦，相信不少女士都經歷過，但女人之苦又豈止月經，各種各樣的婦科病都是很多女士的煩惱，部分病症更會加劇月經造成的不便，令人苦上加苦！其中，子宮內膜異位屬較普遍的婦科問題，除可導致的較常見的「朱古力瘤」外，其實還可造成子宮肌腺瘤。 子宮肌腺瘤不可看輕，因為它有機會令子宮增大，牽連周邊器官，不過，究竟子宮肌腺瘤有什麼徵狀？它對懷孕的影響有多大？目前又有什麼治療方法？以下由婦產科專科醫生李文軒撰文為大家詳解子宮肌腺瘤。 撰文：婦產科專科醫生李文軒

除了忍受每月經期來潮時的不適，女士還要面對不同的婦科問題，子宮肌腺瘤就是其中一個常見婦科病。（Getty Images／視覺中國）

什麼是子宮內膜異位？

簡單來說，它就是月經來潮，子宮內膜除經陰道排出外時意外流到其他地方，如卵巢、盆腔、附近子宮肌肉等。一旦子宮內膜走進其他地方，每次月經時，這些「其他地方」就有機會同時排出少許經血，引致流血或痛楚。

移位至卵巢的子宮內膜，久而久之可能變成大家熟悉的朱古力瘤，而當子宮內膜移位走進子宮內的肌肉，就會變成子宮肌腺瘤。（註：子宮肌腺瘤和子宮肌瘤是不一樣的，雖然兩者都是良性，但病理上子宮肌腺瘤是子宮內膜移位造成；而子宮肌瘤則是纖維瘤。）

子宮內膜移位與月經情況息息相關，其中劇烈經痛就是最常見的徵狀。（資料圖片）

什麼人較易有子宮肌腺瘤？

理論上，任何有月經的女性都有機會有子宮肌腺瘤，但較高風險的是有相關家族病史、月經較頻密及未生育的女士。

子宮肌腺瘤對身體造成的影響（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

增大子宮令其他部位受壓

一般子宮肌腺瘤的症狀和其他子宮內膜異位的問題相似，最主要的就是月經時有嚴重痛楚；痛楚通常只在經期時出現，月經後亦隨之消失，但亦有部分人會長期性有些盆腔痛楚，月經時更特別嚴重。

另外由於子宮肌腺瘤是因子宮內膜移位至子宮肌肉裏所致，子宮會因而增大，可能導致月經流量增加，並因盆腔受壓力而感覺腹部不適，嚴重的甚至會對周邊部位造成壓迫，例如壓着子宮前的膀胱引致尿頻、壓着子宮後的腸道引致便秘等。

患者懷孕率不足兩成

子宮肌腺瘤最大的問題，就是減低患者的生育能力，原因主要包括：

1. 導致子宮內腔變形，或阻擋精子、卵子結合或胚胎着床 2. 導致子宮內的自由基（Free Radicals）增加，或影響卵子或胚胎發育 3. 導致alpha 4、integrin B3、Hoxa 10和雌激素黃體酮不平衡，影響胚胎着床

有研究報告指出，患有子宮內膜異位但沒有子宮肌腺瘤的人士，累積懷孕率仍可高八成，但患有子宮肌腺瘤的人士，懷孕率降低至不足兩成；而在移除肌腺瘤後，懷孕率即可升至三成六。

子宮肌腺瘤若沒得到治療，會大大減低患者懷孕的機會。（Ryan Franco/unsplash）

服藥難治本 開刀隱憂多

診斷子宮肌腺瘤，一般要靠婦科醫生進行婦科檢查、照超聲波或磁力共振。而一般治療方法主要是處理症狀，如利用荷爾蒙藥（包括一般避孕丸或黃體酮，但一般避孕丸成效未必及黃體酮理想），減低月經流量及月經痛楚，長久使用黃體酮更有可能令肌腺瘤縮小。

藥物治療有機會能把肌腺瘤輕輕縮小，但未必適合所有患者。（Sharon McCutcheon/unsplash）

不過，藥物治療不能馬上見效，亦未必一定可治本，更存在副作用風險。要快速解決子宮肌腺瘤，過往多會利用開刀手術，將子宮表面切開，然後把可見到的子宮肌腺瘤移除，但此方法存有不少隱憂：

1. 復原期長：或需留院4至5天，術後也要2至4星期復原期 2. 難完全切除：子宮肌腺瘤的位置一般很難清晰地跟子宮肌肉分開，所以完全切除的機會不高，導致復發的可能性亦高 3. 子宮內傷口：開刀切除子宮肌腺瘤後，子宮肌肉會留有大傷口，有機會在懷孕時破裂，引致嚴重出血和其他併發症

近年，醫學界出現了最新技術，就是利用高頻率聚焦超聲波（HIFU，又名海扶刀）無創地切除子宮肌腺瘤（同樣可應用在切除子宮肌瘤上），令將來生產時，子宮傷口破裂的機會大大減少，對患者而言可說是一個新希望！

以下來看看HIFU技術的原理及效果（按圖）：

HIFU會影響懷孕嗎？

英國婦產科專科研究雜誌（British Journal of Obstetrics and Gynaecology）2017年就刊出一份研究指，78名接受HIFU治療的患者中，有76人後來都成功自然懷孕，餘下兩人亦通過輔助生殖技術懷孕，可見技術並不會影響懷孕機率。研究更指出，由於子宮肌腺瘤已被移除或縮小，胚胎着床的機會增加，女性的生育能力反而會有所提升，小產風險亦會減少。

利用HIFU技術處理子宮肌腺瘤在香港仍是一門新技術，但它其實已在英國、德國、新加坡、南韓、台灣、中國等逾26個國家使用，全球累積個案達12萬。不過，並不是所有子宮肌腺瘤的情況都適合利用HIFU技術切除，需要由婦產科醫生評估後，才判斷患者適合的治療方法。

婦產科專科醫生李文軒（撰稿人授權提供）

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