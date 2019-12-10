【癌症】持續發燒、變輕及排便改變　5大病徵可能是癌症警號

每次到醫院就診時，醫生是否都會問一句：「你覺得哪裡不舒服嗎？」不管是自己主觀感覺到無力、疼痛，或身旁的人說自己看起來很喘，該去看診檢查一下，這些「症狀和徵象」對醫生來說都是很有參考價值的。如果只有一個症狀，或許難以馬上找到病因，或讓人了解疾病的全貌；但隨著患者提到的症狀愈多，醫生就能像掌握愈多線索的柯南一般，找出疾病兇手。

現代人壽命愈來愈長，但罹癌人數也不斷攀升，因此不少人會想知道：「我有沒有辦法早一點知道自己是否罹患癌症呢？」對於一些常見的癌症，像是乳癌，我們就會建議要定期做篩檢。定期篩檢的意思就是你即使沒有症狀，符合一定年齡或一定的條件就建議要定期做檢查。但多數癌症發生率沒那麼高，目前沒有推薦的定期篩檢方式，那我們該怎麼注意自己的健康狀況呢？

要注意自己的身體發出來的訊號

生長中的癌症會壓迫到周遭的器官、血管、神經，也可以分泌物質進到血流中，這些都會帶來一些身體的警訊。像是長在腦內的腫瘤，即使腫瘤很小只有一公分上下，也可能因為長的位置很重要而帶來症狀，例如長在腦下垂體的腫瘤可能會壓迫到視神經交叉而導致視野改變。這時，「視野改變」就是身體發出的警訊。

生長中的癌症會壓迫到周遭的器官、血管、神經，也可以分泌物質進到血流中，這些都會帶來一些身體的警訊。（照護線上授權使用）

肺癌中容易快速侵襲的「小細胞癌」則會分泌類似荷爾蒙的物質，進入血流，升高血液中的鈣離子濃度，影響神經、肌肉的運作，讓患者覺得虛弱無力。這時，「虛弱無力」就是身體發出的警訊。

假如我們忽略了這些徵兆症狀，就會讓癌症威脅潛伏更久，身體逐步被黑暗勢力控制。但如果能藉由認識症狀、徵兆而及早找出問題，就像是身體的黎明升起，能提高治癒癌症的希望。談到癌症的存活率，我們常會講「一年存活率」、「五年存活率」、「十年存活率」來說。例如講五年存活率的時候，就是指被診斷為某種癌症之後，能存活超過五年以上的患者比率。而罹患同一樣癌症的患者們，在不同分期的狀況下，結果就不太一樣。拿女性最好發的癌症 – 乳癌 – 來說的話，乳癌零期與乳癌第一期患者的五年存活率近乎是100%，也就是如果患者是在乳癌零期、乳癌第一期時就知道自己罹患乳癌，並接受治療，幾乎所有的患者都能存活五年以上。但是，如果是乳癌第四期的患者，五年的存活率就降到了22%，也就是大約四個乳癌四期的患者中，從診斷後僅有一位能存活到五年。

乳癌的五年存活率（照護線上授權使用）

看到這裡，大家應該就愈能夠清楚知道，欲了解自己身體表現出的徵兆症狀，早一點就醫檢查治療，愈能夠早一點知道自己是否罹患癌症，並接受治療。不過，癌症引起的症狀可以是很常見的問題，像是發燒、疼痛，大家偶爾都會發燒、或這裡痛那裡痛，難道都要擔心自己是癌症嗎？不，我們不是希望大家變成驚弓之鳥，所以請要了解，以下我們提到的症狀，都不是只有癌症會引發這些症狀，所以一有症狀的時候，先不要緊張，但只要症狀持續時間很久，或症狀愈來愈嚴重，就要記得就醫檢查。

接下來，我們就來看看一些值得注意的癌症症狀吧！（按圖了解更多）

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1. 無法解釋的體重下降

如果常看照護線上的朋友們應該會知道，我們在講「預防疾病」的時候，常常會提到要注意體重，肥胖是真的會提高罹患多種癌症的機率的。所以平時少吃一點，多作點運動，讓身體精實，絕對是聰明健康的好方式。

然而，當你沒有特別改變吃東西的質與量，也沒有特別多運動，突然間莫名其妙地就瘦了五公斤以上，可不要以為這是天上掉下來的禮物。無法解釋的體重下降可以是癌症的第一個徵兆，而且可能是胰臟、胃、食道、肺臟等處的癌症的徵兆。

2. 發燒

發燒常常是身體對抗細菌、病毒等感染入侵時的反應，所以我們常把感冒發燒放在一起講。但發燒不一定就只有感冒才會引起。當癌症影響到我們的免疫系統調控，就有可能會引起發燒。若有白血病（血癌）和淋巴癌，可能在疾病早期會出現發燒症狀。而其他的癌症如果到轉移他處時，也可能造成發燒。所以如果每天發燒不知道原因且超過一星期，就算燒的不高也要記得就醫。

3. 疲憊不堪

看到這句，可能很多人會苦笑說：「我每天都覺得很累！」但癌症造成的疲憊會讓人真的好累好累，即使休息一整天也難以改善。有些人是白血病的初期，血球功能和數量變化而讓人很累。另外有些人則是因為罹患大腸癌或胃癌，腫瘤處持續出血而不自知。

值得注意的癌症症狀（照護線上授權使用）

4. 排便習慣改變

不管是大便或小便的習慣改變都要注意啊。例如長時間便秘、拉肚子、大便的形狀改變，都是大腸癌的徵兆。如果尿尿時會痛，看到血尿，變得頻尿或沒尿，尿尿要愈來愈出力，或尿流變得很細、沒力，就有可能是膀胱癌或攝護腺癌。雖然年紀大的時候，這些尿尿的症狀很有可能是攝護腺肥大引起的，但年紀到了的話，還是要抽血檢查PSA，或由醫生安排肛門指診、經直腸超音波確定是否有癌症。

5. 無法癒合的潰瘍

傷口不算少見，但傷口如果一直不會好，那就不對！皮膚癌可以長得像個潰瘍，剛開始大家也都是當傷口治療，但差別就在於它一直不會好！這就要很小心。嘴巴裡面如果一直有不會好的潰瘍，且是有抽煙、喝酒、嚼檳榔的人，就要小心口腔癌。若發現陰莖、陰道的潰瘍，也最好讓醫生檢查，不要因為害羞就自行擦藥，雖然這些私密處的潰瘍常常是感染引起的，但有些則是癌症早期的徵兆。

若發現陰莖、陰道的潰瘍，也最好讓醫生檢查，不要因為害羞就自行擦藥，雖然這些私密處的潰瘍常常是感染引起的，但有些則是癌症早期的徵兆。（Olga Kononenko／Unsplash）

身體各處不正常的出血或分泌物

若看到糞便中有血，可能很多人第一個想法是痔瘡流血，沒錯，但不管是帶鮮血的糞便，黑黑的像瀝青的糞便，還是要注意是否有腸胃道的癌症。另外，陰道異常出血，像是不在經期該在的時間出現的陰道流血，性行為後出血，分泌物帶血，尤其是已經停經後的陰道出血，都最好就醫檢查，排除子宮內膜癌或子宮頸癌的可能。尿中帶血，您可以看看「血尿原因很多種」這篇介紹，但提醒您，腎臟癌及膀胱癌都可能導致血尿。還有，如果擠壓乳頭時發現有帶血的分泌物，也要趕快就醫檢查。

各種皮膚變化

如果皮膚顏色變黃、眼白變黃，這是黃疸，要趕快找出黃疸的原因。另外還要注意痣的變化。像是皮膚上出現新的斑點，或原本的痣改變了形狀、顏色、大小，都可能是皮膚癌的徵兆，請看「你的痣帶財？還是帶癌？」這篇。

值得注意的癌症症狀（照護線上授權使用）

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大腸癌五大病徽（01製圖）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：值得注意的癌症症狀（懶人包）】