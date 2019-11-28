【秋冬保暖】頸寒易頭痛、腹寒令月經失調　提防身體5個部位受寒

寒意漸濃，實有必要為身體做足禦寒措施。據註冊中醫何慧潔指，頭部、頸部等身體五個部位須重點保暖，不能受寒，免得觸發各種寒病。 到底身體哪些部位是要重點保暖？除了多添衣物，又有什麼保暖方法？大家不妨參考何慧潔中醫師所介紹的冬日保暖須知。

坊間有指膝蓋不能「吹風」，尤並女生不應在冷天穿短裙，但甚少人認真看待說法。（Tamas Munkacsi/unsplash）

香港的冬天一向來得比較遲，不少人至今仍然穿着夏天衣物，但隨着寒意漸濃，加上下周氣溫會顯著下降，保暖實在是事不宜遲。相信不少人都曾被老一輩提醒，身體有某些位置不能夠「吹風」，到底說法是否屬實？

冬天寒氣當令 5大部位切忌受寒

註冊中醫何慧潔解釋，冬天的主氣為「寒」，如果保暖防寒不足，身體便容易出現許多由寒邪引起的不適或疾病。另外，某些身體部位更是一些重要穴位或經脈的所在或所經之處，一旦受寒的確較易出現問題，所以應要重點保暖。

據何醫師指，以下位置應盡量避免受寒（按圖）：

+ 2

1. 頸部

前頸有影響呼吸道、支氣管功能的天突穴，如受寒可導致氣管問題，包括哮喘、氣管敏感等；至於後頸則是大椎穴所在位置，是陽氣匯聚的地方，受寒會影響身體氣血循環，出現頭痛、頸肩痹痛等情況。

2. 膝蓋

《黃帝內經》說「膝者筋之府」，膝蓋是人體下肢重要關節，亦是眾多經絡行經之處，包括三條陰經、三條陽經，即肝、脾、腎、胃、膽、膀胱經，一旦受寒，氣血不暢瘀滯，即有機會引起膝蓋、下肢疼痛、行走不利，而女性亦有可能加重痛經。

3. 小腹

小腹之下就是腸道，受寒較易出現腸胃不適，例如肚瀉、肚痛等問題；另外，女性的子宮、卵巢、盆腔等亦位於小腹附近，寒邪會影響這些部位的氣血循環，出現陽氣不足，甚至寒凝導致血瘀，引起痛經、月經失調、難以受孕等婦科問題。

4. 頭部

中醫角度看，頭部位於身體最高位，是手、足六條陽經的經過之處，被中醫稱為「諸陽之會」，是身體陽氣最盛的部位。如果頭部受寒入風，不但會引起頭痛、頭暈，更可能損耗身體陽氣。

5. 足部

古語云「人老腳先衰」，腳距離心臟較遠，血液供應到該處較慢，若本身陽氣不足、血氣虛弱或感受寒邪，會令足部保暖能力較差，導致下肢冰冷，並引起各種不適，臨床上觀察到最常見的情況，就是因腳冷而無法安眠、精神狀況欠佳等。

禦寒要適得其法

秋冬想避免受寒，可參考何醫師提供的6個貼士（按圖了解）：

+ 3 + 2

1. 足夠衣物

頭、頸保暖重要，如需外可以戴帽子、圍巾，女性亦應避免短裙、露腰的裝束，以免膝蓋、小腹受寒。

2. 晚上穿襪進睡

足部易冰冷，可嘗試穿襪進睡，但要注意襪頭的橡筋不能太緊，因為易會影響血液回流，最好並應選擇透氣如純棉物料，以保持皮膚乾爽。

3. 暖包

可把暖包貼在上述需重點保暖的位置，其中下腹可貼在關元穴（肚臍下約三吋，即隔約四隻手指位置），有助幫補陽氣、保護子宮。

4. 暖水袋

應注意要選擇好的物料，尤其電暖水袋最好隔著衣物使用，但不建議長時間使用，尤其睡覺時皮膚敏感度會降低，容易造成低溫灼傷。

5. 電暖氈

香港天氣不算非常低溫，建議上床前才啟動以溫暖床舖，在入睡前就關上，一來避免低溫灼傷，二來擔心陽氣較足的人士長時間睡在電暖氈會出現喉嚨乾涸、燥熱上火的問題。

6. 熱水浸腳

足部冰冷人士可用約四十度熱水，浸泡雙腳不超過二十分鐘，並可按壓腳底的「湧泉穴」，改善氣血循環。

註冊中醫師何潔慧（受訪者授權提供）

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