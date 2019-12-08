【中藥】進補吃枸杞當歸前必讀！　8種西藥與中藥混服或傷身

近年中西醫合治成為趨勢，許多人不僅吃西藥還會透過吃中藥來調養身體，但你知道有些中藥不能跟西藥混吃嗎？

如果一起服用可能會降低藥物效果，甚至帶來一些身體的不良反應。

中藥與西藥可能產生的交互作用 （按下圖瞭解）：

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中藥與西藥可能產生的交互作用 ：

1. 當歸、薑／抗凝血劑 ( Warfarin )、抗血小板劑 ( 阿斯匹靈 )

交互作用：增加出血風險

2. 當歸、人蔘／降血壓藥 ( Nifedipine )

交互作用：造成血壓過低

3. 芍藥、枸杞／抗凝血劑 ( Warfarin )

交互作用：增加出血風險

4. 人蔘、甘草／心臟用藥 ( digoxin )

交互作用：增加藥物作用及毒性

5. 人蔘、黃耆、甘草／免疫抑制劑 ( cyclosporin )、類固醇

交互作用：降低藥物的免疫抑制作用

6. 甘草／口服避孕藥

交互作用：高血壓、水腫、低血鉀

7. 甘草／利尿劑 ( spironolactone、amiloride )

交互作用：降低利尿作用且易造成高血鉀

8. 人蔘、地黃／降血糖藥物

交互作用：造成血糖過低

該怎麼避免交互作用的影響？

如果是去中醫診所看病調養，通常拿到的都是粉狀的藥物，可能也不太清楚服用的中藥含有什麼成分，想要降低交互作用的影響，中藥與西藥兩者應間隔至少兩小時以上。另外看診拿藥時，也最好也告知醫師自己有在服用中藥或是什麼西藥喔！

中藥西藥一起吃？小心產生交互作用更傷身（Heho健康授權提供）

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