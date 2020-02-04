【武漢肺炎】內地搶貓　蔣麗芸翻蒸口罩奇招　防病菌最好還是靠…

武漢肺炎蔓延全國，根治方法還未被發現，導致坊間人心惶惶，出現各種千奇百怪的抗疫奇招，你又聽過嗎？

傳養貓防肺炎 武漢出現「搶貓潮」

武漢貓友群傳出消息，指出該群組有5000人卻沒有人染上武漢肺炎，有人便認為「養貓可防肺炎」，武漢旋即出現「搶貓潮」，多間寵物店的貓咪已搶購一空，甚至連外貌不太討好、平日無人問津的貓都被買走。

有人單憑一個群組的狀況而推論出「養貓保平安」（微博）

有不少網民看到這個傳聞都怒轟搶貓心態無知、瘋狂，並擔心疫情過去後會出現棄貓潮，甚至成為中國人的晚餐！

有傳「貓狗也會傳染疫情」 中國人立即將寵物掟街

武漢人在這邊廂搶貓，那邊廂有中國媒體引述國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟指「寵物也會感染新型肺炎」，引來公眾恐慌和疑慮，有中國人甚至立即將飼養的貓狗從高空扔出街，把牠們活生生摔死，行為自私得令人髮指！

中國人為防疫而活活摔死自己的寵物（上海領養之家@微博）

（上海領養之家@微博）

其實「貓狗也會傳染疫情」並無根據，世界衛生組織於1月30日表示，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型肺炎病毒。但無論如何，養寵物的家庭都應注意衛生，避免病菌在人類和動物間傳播。

蔣麗芸提出翻蒸口罩重用 離譜得被專家炮轟

全城出現「口罩荒」，立法會議員蔣麗芸便提出將用過的口罩以100度水溫翻蒸消毒，便可重用以解決燃眉之急。

蔣麗芸議員一向語出驚人（蔣麗芸議員@FB）

言論一出不只讓網民嘩然斥責無稽，更逼得生防護中心及食物安全中心在網上發文澄清用過的口罩已沾有病菌，而沾濕了的口罩會影響效用，再次高溫消毒可能破壞口罩結構，大大減低防禦細菌病毒能力，籲市民用完口罩應立即棄置。

雖然蔣麗芸議員對蒸口罩重用非常有信心，但衞生署衞生防護中心總監黃加慶和港大微生物學系講座教授袁國勇都表示這個方法絕不可行，相信市民都心裡有數。

理智抗疫 補充營養增強抵抗力

疫情來勢洶洶，難免會自亂陣腳、謠言四起的情況，這個時候我們更應保持理性和冷靜，以科學有根據的方法抗疫，除了最基本的勤洗手、戴口罩、均衡飲食和作息定時外，市民亦可攝取額外營養品以增強免疫力。

資深註冊營養師Annie Lee (圖片由受訪者提供)

註冊營養師Annie Lee指出，日常飲食中的維他命C、維他命A、胡蘿蔔素、益生菌和維他命D等都有助構建免疫系統，免受病菌入侵；但水溶性維他命容易氧化流失，都市人又大都飲食不均衡，服用營養品亦是其中一個好選擇。

營養補充品推介

按此連絡前往選購保健品 增強免疫力！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/04)