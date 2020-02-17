【頭痛】吹風受寒頭痛伴隨發燒　 食療抗風寒止痛袪風

天文台天氣預告氣溫急降，若不慎身體受寒，隨時會出現「頭赤赤」或感冒等不適。註冊中醫師李翠妍博士表示，由風寒之邪造成的感冒及情緒壓力等均可引致頭痛，她亦分享數個可紓緩頭痛不適的穴位和湯水。

「中醫認為，頭為精明之府，匯聚五臟六腑之精氣，能指揮和協調全身各種生理功能」，李醫師表示，頭痛很一種很普遍的不適，因很多原因都可導致頭部氣血不調，而且常見於多種疾病，包括外感及多種內源性疾病（人體内部因素所引起的疾病）。

初春時，風及寒特別容易引起頭痛或其他疾病。（資料圖片）

頸椎問題、壓力大可致頭痛

常見成因：（按圖）

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吹風受寒的頭痛

天氣寒冷，稍有不慎吹風受寒便易著涼感冒。常聽中醫學說有「外感六邪」，包括風邪、寒邪、暑邪、濕邪、燥邪、火邪，其實，「風、寒、暑、濕、燥、火」這六氣就是四季氣候的正常變化，至於「邪」，李醫師指即是一些可以令身體出現疾病的致病元素。簡單來說，若六氣超出人體的適應能力，疾病便會生成。

雖說二月初立春，但由於天氣未會立即回暖，所以自然界的寒氣依然比較重。加上立春後，春季多風，故在初春時候，風、寒特別容易引起疾病，尤其是頭痛。

李醫師續解釋，風邪引起的疾病一般會發生於人體上半部分，因此大部分的頭痛也是由風邪引起。而感冒時出現的頭痛，常伴隨頸部活動不利、周身痠痛、怕冷、發熱（亦解發燒）等，這屬中醫所說的太陽頭痛（亦是最常見的感冒頭痛），即風邪侵襲位於人體後枕部和背部的太陽經而出現的頭痛。

正氣足夠可預防

李醫師更指，風寒之邪是外感頭痛的其中一個主因，它會導致頭部氣血不通，而且這種情況每逢冬季尤其常見。至於如何預防頭痛？她稱，外感頭痛與其他疾病一樣，只要體內有足夠「正氣」（類似現代醫學常說的免疫力）便能抵抗風寒之邪，減少發病的機會。以下數個生活小提示、食療及穴位按壓，有助大家預防及緩解外感頭痛。

食療一：葱白川芎茶

食療二：桑菊薄荷茶

穴位：太陽穴、合谷穴、列缺穴

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日常生活的注意事項

1.飲食宜清淡

2.充足的休息

3.平日應注重頭、頸、耳朵等部位的保暖

4.避免長時間處於當風位置，防止感受風邪侵襲而造成頭痛

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者授權提供）

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