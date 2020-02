【武漢肺炎】冠狀病毒可在表面殘留九天！應該如何避免感染？

編按:香港武漢肺炎疫情至今已持續超過一個月,相信不少市民已經在衛生防疫知識方面增長不少,這次來看撐場用戶小肥波對冠狀病毒的分享吧。

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【武漢肺炎】冠狀病毒究竟可以殘留表面幾耐?」,刊於01撐場】

中國國務院2月15日曾宣佈,現金將會作深層消毒處理儲存 14 天後才回流至市場之中,避免人民接觸硬幣與鈔票而感染到 SARS CoV 2 ,來自醫院與農貿市場的現金更會被銷毀不再流通。這個預防措施當然是件好事,問題是到底 SARS CoV 2 在表面可以生存多久呢?

最簡單的答案是:我們不知道。不過,最新刊於 The Journal of Hospital Infection 的研究 [1] 就審視過去 22 份報告,發現可感染人類的冠狀病毒,包括 MERS 與 SARS 冠狀病毒,可在金屬、玻璃與塑膠等表面停留最短 5 分鐘,最長可達 9 日,相比之下流感病毒只能在表面逗留最多約 48 小時 [2] 。

團隊又發現,部份冠狀病毒在如 30°C 或 40°C 的高溫下於表面的存活時間會大為縮短。要留意,表面有無洞孔、是否平滑也會影響病毒殘留時間。

根據報告,含 62–71% 乙醇 (ethanol) 、 0.5% 過氧化氫 (hydrogen peroxide) 或 0.1%次氯酸鈉 (sodium hypochlorite) 即漂白水的消毒劑,可在一分鐘內「有效」清除冠狀病毒;團隊相信,由於 SARS CoV 2 與引起 03 年沙士疫情的 SARS CoV 非常相似,預期這些消毒劑同樣有效殺毒,只是表現可能有異。

另外,現時也不清楚接觸過病人後或被污染表面後,雙手被冠狀病毒污染的頻率有多高。世衛就建議,可在有需要時,以酒精搓手液消滅手上的病毒。總之,雙手接觸過可能受污染的表面或接觸病人後,不要觸摸口鼻與眼睛,避免受感染。

報告:

