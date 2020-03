【減肥】新陳代謝慢脫髮易老難減肥　注意9大症狀應少吃蛋糕薯條

新陳代謝變慢,減肥就會變得更困難!究竟代謝和減肥之間有什麼關係?代謝慢是否有損健康?代謝慢又會出現什麼症狀?以下為大家講解代謝慢會出現的9大症狀。

代謝慢除了和減肥有關外,還可能代表你有其他潛在的健康問題。除了求診外,大家又可以如何從日常生活中發現代謝慢的蛛絲馬跡呢?(按圖):

新陳代謝慢會容易肥、容易老?

新陳代謝減慢是生理現象, 家庭醫生莫昆洋指,本身並不是問題 , 但當我們進食的東西沒有減少,代謝慢便容易變得肥胖,而隨着年紀增加,更會減低人體機能運作的速度,包括降低製造能力及修復能力。

新陳代謝減慢,代表修復能力減慢, 由於我們持續會受到陽光、空氣、食物所造成對皮膚和身體的傷害, 當身體修復機能下降,便會容易老化。當你的代謝,比本身年紀應有的代謝慢的話,就會更快衰老。因此,大家應好好維持代謝。

點知自己新陳代謝變慢?

除了發現自己易變肥外,綜合《Bustle》的報道,如你出現以下症狀,就代表你新陳代謝變慢,或會帶來其他問題(按圖):

1)極度疲倦

如你經常感到疲倦,註冊營養師Jacqueline Stone指,這或代表你活動不足,或是代謝減慢。當代謝出現問題,尤其是當代謝變慢時,就會影響身體燃燒食物,供應能量的速度。而當體內的能量製造得不夠快,就會感到極度疲倦。另一位註冊營養師Alissa Rumsey就指,充足睡眠是令新陳代謝重回正軌的最好方法。

10個有助睡眠的方法(按圖):

2)情緒波動大

相信不少人都曾在荷爾蒙出現變化後,例如經期時,情緒變差,而製造荷爾蒙正正就是代謝的一部分。註冊營養師Alissa表示,當你進食不足時,身體會減慢代謝,對抗飢餓。因此飲食功能失調,或許會帶來雙面的影響,即飲食不足會帶來情緒波動,也可能警示飲食不足或影響代謝。

如大家想新陳代謝率正常,就應避免進食或飲用以下類食品:

- 反式脂肪:冬甩、炸雞、急凍Pizza和麵類、公仔麵和薯條等 - 酒精 - 加工食品:如蛋糕、餅乾、點心、香腸、午餐肉等

3)經期失調

甲狀腺負責製造維持身體代謝的荷爾蒙,而甲狀腺有問題,即影響製造正常的荷爾蒙,其中一個症狀就是經期不規律。加上,其他生活習慣的因素,例如過量運動或壓力,都可擾亂你的經期和代謝。

4)感到抑鬱

情緒和精神疾病,一般都和代謝健康有關,而抑鬱或是代謝減慢的症狀之一。University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences一份研究發現,難治型抑鬱症(treatment-resistant depression)患者,在診斷及治療代謝不足的問題後,可有助改善,甚至解决他們的抑鬱症狀,也即是代表抑鬱和代謝兩者之間有關。

如你發現抑鬱現象變得難控制,而你又懷疑和代謝失衡有關,就可能要同時約見普通內科醫生,及精神健康專家,有效地針對兩種問題,以作出相應治療。

5)食得健康仍無法減磅

一般人在減磅時,會食得健康一點,例如不進食精製糖,或不健康的脂肪。不過如你發現食得健康後,仍無法如其他人一樣減磅,或你食得健康後卻增磅,那可能代表你的代謝慢。

6)脫髮

代謝幾乎規管所有身體功能,包括頭髮生長的速度,以及脫落的速度。2018年曾有一份研究發現,代謝症候群患者,會出現例如三酸甘油脂過高,和血壓高等的症狀,雄性禿(Androgenetic Alopecia)風險亦會增加。而雄性禿為一種脫髮現象,常見於多囊性卵巢綜合症(PCOS)患者。其實仍有很多因素會導致脫髮,如你發現有脫髮問題,也應和醫生討論,並找出原因。

按圖看看代謝症候群的症狀 :

7)經常覺得凍

代謝過程中,身體會將食物轉化為能量,並有助身體產生熱能。因此,如你的體溫恆常出現問題,可能代表你的代謝也出現問題。當代謝減慢,身體為了預防飢餓,你便會可能覺得凍。

怕凍仲有好多其他原因(按圖):

8)皮膚變差

製造荷爾蒙為代謝的一部分,因此如代謝出現問題,皮膚也會出現問題。甲狀腺水平有助規管代謝,而低的荷爾蒙水平,會令皮膚失去光澤和乾燥。雖然能量失調並不會直接引起生暗瘡,不過暗瘡一般都和其他代謝問題有關,例如多囊性卵巢綜合症。

9)無法專注

不知道你曾否在工作時無法專注,或感到焦慮,而無法正常工作?這可能和代謝有關。營養專家Nikki Ostrower指,當你感到焦慮,或無法專注時,可能就代表你代謝變慢了。

