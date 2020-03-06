【減肥】新陳代謝慢脫髮易老難減肥　注意9大症狀應少吃蛋糕薯條

新陳代謝變慢，減肥就會變得更困難！究竟代謝和減肥之間有什麼關係？代謝慢是否有損健康？代謝慢又會出現什麼症狀？以下為大家講解代謝慢會出現的9大症狀。

代謝慢除了和減肥有關外，還可能代表你有其他潛在的健康問題。除了求診外，大家又可以如何從日常生活中發現代謝慢的蛛絲馬跡呢？（按圖）：

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新陳代謝慢會容易肥、容易老？

新陳代謝減慢是生理現象, 家庭醫生莫昆洋指，本身並不是問題 , 但當我們進食的東西沒有減少，代謝慢便容易變得肥胖，而隨着年紀增加，更會減低人體機能運作的速度，包括降低製造能力及修復能力。

新陳代謝減慢，代表修復能力減慢， 由於我們持續會受到陽光、空氣、食物所造成對皮膚和身體的傷害， 當身體修復機能下降，便會容易老化。當你的代謝，比本身年紀應有的代謝慢的話，就會更快衰老。因此，大家應好好維持代謝。

點知自己新陳代謝變慢？

除了發現自己易變肥外，綜合《Bustle》的報道，如你出現以下症狀，就代表你新陳代謝變慢，或會帶來其他問題（按圖）：

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1）極度疲倦

如你經常感到疲倦，註冊營養師Jacqueline Stone指，這或代表你活動不足，或是代謝減慢。當代謝出現問題，尤其是當代謝變慢時，就會影響身體燃燒食物，供應能量的速度。而當體內的能量製造得不夠快，就會感到極度疲倦。另一位註冊營養師Alissa Rumsey就指，充足睡眠是令新陳代謝重回正軌的最好方法。

10個有助睡眠的方法（按圖）：

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2）情緒波動大

相信不少人都曾在荷爾蒙出現變化後，例如經期時，情緒變差，而製造荷爾蒙正正就是代謝的一部分。註冊營養師Alissa表示，當你進食不足時，身體會減慢代謝，對抗飢餓。因此飲食功能失調，或許會帶來雙面的影響，即飲食不足會帶來情緒波動，也可能警示飲食不足或影響代謝。

如大家想新陳代謝率正常，就應避免進食或飲用以下類食品：

- 反式脂肪：冬甩、炸雞、急凍Pizza和麵類、公仔麵和薯條等 - 酒精 - 加工食品：如蛋糕、餅乾、點心、香腸、午餐肉等

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3）經期失調

甲狀腺負責製造維持身體代謝的荷爾蒙，而甲狀腺有問題，即影響製造正常的荷爾蒙，其中一個症狀就是經期不規律。加上，其他生活習慣的因素，例如過量運動或壓力，都可擾亂你的經期和代謝。

4）感到抑鬱

情緒和精神疾病，一般都和代謝健康有關，而抑鬱或是代謝減慢的症狀之一。University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences一份研究發現，難治型抑鬱症（treatment-resistant depression）患者，在診斷及治療代謝不足的問題後，可有助改善，甚至解决他們的抑鬱症狀，也即是代表抑鬱和代謝兩者之間有關。

如你發現抑鬱現象變得難控制，而你又懷疑和代謝失衡有關，就可能要同時約見普通內科醫生，及精神健康專家，有效地針對兩種問題，以作出相應治療。

5）食得健康仍無法減磅

一般人在減磅時，會食得健康一點，例如不進食精製糖，或不健康的脂肪。不過如你發現食得健康後，仍無法如其他人一樣減磅，或你食得健康後卻增磅，那可能代表你的代謝慢。

6）脫髮

代謝幾乎規管所有身體功能，包括頭髮生長的速度，以及脫落的速度。2018年曾有一份研究發現，代謝症候群患者，會出現例如三酸甘油脂過高，和血壓高等的症狀，雄性禿（Androgenetic Alopecia）風險亦會增加。而雄性禿為一種脫髮現象，常見於多囊性卵巢綜合症（PCOS）患者。其實仍有很多因素會導致脫髮，如你發現有脫髮問題，也應和醫生討論，並找出原因。

按圖看看代謝症候群的症狀 :

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7）經常覺得凍

代謝過程中，身體會將食物轉化為能量，並有助身體產生熱能。因此，如你的體溫恆常出現問題，可能代表你的代謝也出現問題。當代謝減慢，身體為了預防飢餓，你便會可能覺得凍。

怕凍仲有好多其他原因（按圖）：

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8）皮膚變差

製造荷爾蒙為代謝的一部分，因此如代謝出現問題，皮膚也會出現問題。甲狀腺水平有助規管代謝，而低的荷爾蒙水平，會令皮膚失去光澤和乾燥。雖然能量失調並不會直接引起生暗瘡，不過暗瘡一般都和其他代謝問題有關，例如多囊性卵巢綜合症。

9）無法專注

不知道你曾否在工作時無法專注，或感到焦慮，而無法正常工作？這可能和代謝有關。營養專家Nikki Ostrower指，當你感到焦慮，或無法專注時，可能就代表你代謝變慢了。

（資料來源：Bustle、Bustle、University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences）

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