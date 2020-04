【心臟病】心肌梗塞假期後上班易病發 5個高危時間心臟負荷增

復活節假期後第一天,竟是心臟病病發的時機?心臟病是香港第三大殺手,因心臟病病發突然猝死的新聞並不鮮見。 「很多事情若沒發生在自己身上,只會認為那是他人經歷的悲劇。」很多人認為自己距心臟病或死亡很遠,但部分人心肌梗塞病發前可能沒有絲毫的先兆,必須加倍提防。心臓科專科謝德新醫生撰文講解心肌梗塞、5個較易病發的時間及季節、並提醒大家預防心臟病! 撰文:心之醫學 — 心臓科專科醫生謝德新

每年除夕倒數對於陳先生來說都是非常難忘,因為在5年前的除夕,他因急性心肌梗塞入院,他今天覆診時問我心肌梗塞有沒有季節日子之分?每個星期那一天心臟病發較高風險?冬天是不是較高風險?哪一個時間心肌梗塞風險最高?

什麼時間心肌梗塞風險最高?(shutter stock)

什麼是心肌梗塞?

心肌梗塞,俗稱心臟病發,致病原因是供給心臟血液的冠狀動脈被血栓阻塞,瞬間導致心肌缺乏氧氣和養分而受損。

心肌梗塞的症狀包括

- 典型病徴為急性胸痛,疼痛有時會反射到左手臂、肩、頸部、下巴

- 但有些病人未必有典型病徴,可能只有胃痛,嘔吐,冒冷汗、暈眩、甚至沒有明顯症狀

心肌梗塞高危人士

心肌梗塞有季節與時間之分?

了解心肌梗塞在什麼時間和季節易發作:(按圖)

1. 假期後上班:星期一

歐洲瑞典一個大型研究顯示,在一星期七天中,心肌梗塞較常出現於星期一,原因何在?由於星期一是每星期工作的開始,許多人放假後轉換心情、迎向工作時,會感受到壓力。這股壓力似乎成了導火線,誘發中壯年人心肌梗塞。

2. 早上6點至中午12點

另外,早上六點至中午十二點是一日內的心肌梗塞高峰期。原因是我們在每天的早上會分泌更多的腎上腺素,這樣會令血壓上升從而增加心臟負荷。心臟血管收縮, 可令已潛藏的心臟血管斑塊破裂,導致心肌梗塞。另外,纖維蛋白溶解系統早上轉弱,亦會增加心肌梗塞風險!

3. 觀看比賽

2006年德國世界盃研究發現,每逢德國隊有份參與比賽的日子,德國人出現心肌梗塞的個案特別多!(季軍戰除外)這亦印證情緒起伏(興奮或壓力)跟心肌梗塞扯上關係。

4. 假期:聖誕及新年

聖誕及新年本應是喜氣洋洋及普天同慶的日子,但諷刺地,同一歐洲瑞典研究卻發現每年的聖誕及新年卻是心肌梗塞發作的高峰期。

每逢聖誕及新年,心情興奮,過量酒精及食物,缺乏睡眠都會增加在節日心肌梗塞的風險,而且,聖誕節及新年正值嚴冬,冬天心肌梗塞風險亦會增加。

5. 冬季

冬天溫度每降攝氏1度,未來1個月罹患心血管疾病的機率會增加20%,而且在前2周的危險性最高。因為氣溫降低周邊的血管收縮,造成血管的阻力變大及血壓上升,增加心臟負荷 ,當出現在冠心病患者時更有機會導致心肌缺血、也可令已潛藏的心臟血管斑塊破裂,導致心肌梗塞。寒冷增加血液的的凝結反應 亦會增加心肌梗塞風險。

而冠狀動脈也會收縮,如果已有動脈硬化或狹窄,更易受寒冷而縮緊,造成血流不順暢,引發心肌缺氧、心絞痛症狀,甚至心肌梗塞的情形

冬天正值流感高峰期,2018年刊登於新英倫醫學期刊的研究顯示,流感增加心臟病發風險高達6倍, 65歲以上人士的風險特別高。當炎症刺激身體免疫系統時,會令到血小板活躍,心臟血管內皮細胞便有機會功能失調, 增加血栓風險。病毒感染會增加心臟負荷及身體代謝需求,亦會增加心肌梗塞風險。

保持心情輕鬆、注射流感疫苗助預防

預防方面,大家平日應盡量保持心情輕鬆、適當地保暖,避免過冷或過熱。冬天除了要注重清晨保暖及早晚溫差外,亦要避免劇烈運動。

有研究指出,注射流感疫苗有助減低因流感導致心臟病發的風險。因此,高危人士(包括六十五歲以上人士,長期病患者如冠心病,中風,糖尿病患者)應每年注射流感疫苗。

參考資料:

心臓科專科醫生謝德新(撰稿人授權提供)

