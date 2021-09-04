肌肉老化｜舌頭影響全身肌肉？咀嚼1種食物6天助肌肉年輕10年！

看不清眼前的文字、善忘問題愈來愈嚴重、地面少許不平坦也會絆倒……如果你有以上這些問題，便是出現了老化現象。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集提及身體老化現象，引述醫學研究得出的新發現，就是全身的老化都會受面部某部分狀態變弱而影響，而這個神秘的部位就是——舌頭。

究竟舌頭和身體的肌肉力量有何關係，大家又可以如何改善老化問題？下文將會分享節目內提供的原理和方法。



《恐怖醫學》其中一集提及身體老化眼象，我們的眼睛、腦部及腳都會隨老化出現各種衰老徵兆。（《恐怖醫學》截圖）

隨著醫學的進步和人類對健康的重視，人類的預期壽命比以往大幅提升，大家都希望在年紀增長的同時，減慢身體的老化速度，以強健的體魄繼續享受生活。

Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集提及身體老化現象，我們的眼睛、腦部及腳都會隨老化出現各種衰老徵兆。而近年醫學研究得出一個新發現，指出全身的老化都會受都某一個因素影響，就是當舌頭狀態變弱，也會導致全身肌肉力量下降。

由於單腳企不但用到腳部，還會用到支撐上半身的腹肌，如果全身的肌肉與肌肉有連繫的神經狀態不好的話，便無法保持平衡，這測試可以簡單測定全身的肌肉狀態。（《恐怖醫學》截圖）

舌頭肌肉年齡與全身肌肉衰退有關？

節目隨機挑選7位年齡介乎65-76歲的男女進行測試，他們利用特殊測試儀器測定舌頭肌肉年齡，當中有4人的舌頭肌肉年齡都比其真實年齡大，另外3人則比真實年齡小或相約，包括真實年齡65歲，舌頭肌肉年齡20歲的佐藤女士，以及真實年齡66歲，舌頭肌肉年齡80歲的中須女士。

為了測試舌頭肌肉年齡比真實年齡大的人是否全身肌肉也有衰退現象，他們以開眼單腳企來測試。由於單腳企不但用到腳部，還會用到支撐上半身的腹肌，如果全身的肌肉與肌肉有連繫的神經狀態不好的話，便無法保持平衡，這測試可以簡單測定全身的肌肉狀態。

簡單肌肉測試：開眼單腳企

雙腳站立，雙手放腰部，然後提起其中一隻腳，看此狀態可以維持多少秒



如果你維持的秒數等於或比你的年齡的平均秒數長（詳見以下列表），便可推測你的肌肉維持正常運作。

如果你開眼單腳企維持的秒數等於或比你的年齡的平均秒數長，便可推測你的肌肉維持正常運作。（《恐怖醫學》截圖）

在開眼單腳企測試中，舌頭肌肉年齡比真實年齡小的人，全身的肌肉力量一樣保持年輕，相反，舌頭肌肉年齡比真實年齡大的人，全身的肌肉力量比真實年齡老十歲或以上。

日本厚生勞動省曾發表研究結果，檢查對象是2000個65歲以上的長者，他們先接受握力檢查，作為全身肌肉力量指標，再調查與舌頭肌肉的關係，結果舌頭肌肉出現衰退的人比舌頭肌肉沒有出現衰退的人，他們的肌肉力量大概相差30%。

舌頭可以靈活地做出不同的形狀，你又可以嗎？（按圖了解）

節目訪問了厚生勞動省研究成員之一，日本齒科大學教授菊谷武醫生，他指出，舌頭是一塊連到下巴的肌肉，並和喉嚨的根部附近連接在一起。從舌頭的橫切面可見，舌頭有直向和橫向的肌肉，有不同方向，呈三次元地排列在一起。舌頭可以做出不同的形狀，自由自在地活動，是由於進食時要複雜地運動才可以幫助我們咀嚼食物。菊谷武醫生稱，如舌頭肌肉變弱，不但令進食有困難，還有可能令全身的肌肉衰退。

為何舌頭肌肉會衰退？

菊谷醫生指，舌頭肌肉會衰退其中一個原因與平日生活習慣有關，分別是咀嚼食物次數和與他人對話。首先，咀嚼食物時，舌頭需要上下左右郁動，即咀嚼食物的次數愈多，舌頭便會活動得愈多。他說：「為了維持舌頭的機能，多食需要仔細地咀嚼的食物是好事。」

▼佐藤女士和中須女士的進食習慣大不同（按圖了解 👇👇👇）

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節目找來了真實年齡65歲，舌頭肌肉年齡20歲的佐藤女士，以及真實年齡66歲，舌頭肌肉年齡80歲的中須女士進行比較。一般來說，一餐會咀嚼620次，即一天咀嚼大約1860次。佐藤女士一天咀嚼食物共2327次，而中須女士一天咀嚼食物共868次，二人相差接近三倍。

菊谷醫生指出，二人選擇的食物種類有差別，佐藤女士多吃牛扒、牛蒡等大多需要仔細咀嚼的食物，而中須女士則愛軟的燴飯、吞拿魚、山芋等容易進食的食物。

節目中，還統計了佐藤女士和中須女士一日內對話用了多少個單字，前者用了2528個單字，後者則用了761個單字，二人相差超過三倍。（《恐怖醫學》截圖）

第二個生活習慣是與他人對話。由於每個發音舌頭也要伸長或縮短，向前或向後，快速靈活地不斷活動，對話愈多，舌頭郁動愈多，便可維持肌肉力量。節目統計了佐藤女士和中須女士一日中對話用了多少個單字，前者用了2528個單字，後者則用了761個單字，二人相差超過三倍。

為何以上生活習慣的差別會令舌頭肌肉衰退，甚至全身的肌肉力量下降呢？東京大學飯島勝矢醫生指，只要口腔功能出現一點衰退，我們便會選軟的食物來吃，例如避免進食要仔細咀嚼的肉類，出現輕微偏食，甚至造成嚴重缺乏蛋白質，肌肉便會大量減少。

飯島醫生指出，中須女士全身肌肉衰退的其中一個原因，是因為平日蛋白質攝取不足，令全身肌肉減少。（《恐怖醫學》截圖）

蛋白質攝取不足影響肌肉量

飯島醫生稱，要防止全身肌肉衰退，以及年紀愈大，卡路里就愈不足的問題，進食肉類是非常重要，但如果舌頭肌肉衰退，多肌肉，偏硬的肉類，便很難順利地咬碎它們，人便選擇不再吃肉。

在蛋白質攝取量方面，厚生勞動省建議一日攝取50克蛋白質，而佐藤女士一日攝取了100.8克蛋白質，比建議的多2倍，相反中須女士一日只攝取了43.5克蛋白質。飯島醫生指出，中須女士全身肌肉衰退的其中一個原因，是因為平日蛋白質攝取不足，令全身肌肉減少，「另外，她經常一個人吃飯，這種人的健康數據非常差，和朋友一起吃飯，聊天，開心一下，簡單來說是社會性的要素，雖然聽起來好似好誇張，但這是非常重要的。」

菊谷醫生發明了「魷魚絲鍛鍊法」，令舌頭運動量增加，有助活化肌肉。（《恐怖醫學》截圖）

菊谷醫生表示，如有老化問題的人不改變生活習慣，重新鍛煉舌頭的肌肉，惡性循環會一直持續，最壞的情況會陷入半身不遂。想強化衰退的舌頭，停止全身肌肉衰退，他建議利用「魷魚絲鍛煉法」。

在食物的咀嚼度研究中，魷魚絲是必須仔細咀嚼的食物，菊谷醫生按此發明了一種特別舌頭鍛煉法，令舌頭運動量增加，有助活化肌肉。

▼「魷魚絲鍛煉法」活化肌肉（按圖了解 👇👇👇）

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1.將一條適當大小的魷魚絲放入口中

2.用舌頭把魷魚絲移動到一邊大牙



3. 咬一下

4. 再用舌頭把魷魚絲移動到另一邊大牙

5. 咬一下

6.不斷重複動作，直到魷魚絲變成易吞狀態

7.每日一共進行三次

為了驗證一下這個方法如何改善舌頭年齡和全身肌肉，節目再次找來中須女士進行6日「魷魚絲鍛煉法」。結果發現，她的舌頭肌肉年輕了10歲, 由80多歲變成70歲多水平，而開眼單腳企的測試則由之前的3秒提升至29秒，屬六十多歲前半水平，可見全身肌肉力量有回復傾向。

如果你也有身體衰退的情況，不妨嘗試一下「魷魚絲鍛煉法」，以及增加進食時的咀嚼次數和對話次數。當然，均衡的飲食和增加運動量也是非常重要。

（資料來源：《恐怖醫學》）

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