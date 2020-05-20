【川崎症】新冠肺炎有關？患者或致心肌發炎！6症狀成人都會中招

川崎症患者會發高燒、發高燒、眼紅、嘴唇紅裂、口腔發紅、「草莓舌」、面部和手腳皮膚出紅疹、頸部淋巴核發脹、手腳紅腫、手指腫脹。而新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球多國，近日歐美多個地區的兒童患上「川崎症」的個案突然增加，甚至懷疑新冠病毒誘發川崎症。川崎症，是兒童最常見後天心臟病成因，如沒有及時接受治療，有35%機會引發冠狀動脈瘤，影響一生。究竟川崎病有什麼症狀？有幾可怕？

川崎症的徵狀，和猩紅熱相似，兩者應如何分辨？川崎症又會否遺傳給下一代？成人是否一定不會染病？下面就為大家講解有關川崎症的10項須知（按圖）：

+ 39 + 38 + 37

1）川崎症和新冠肺炎有什麼關係？

川崎症被懷疑和新冠肺炎有關？近日，在美國發現有不少新冠肺炎兒童患者，有川崎症的徵症狀。而紐約州長科莫（Andrew Cuomo）就曾在5月9日表示，當地一名小孩死於與川崎症（Kawasaki disease，KD）或中毒性休克綜合症（Toxic Shock syndrome，TSS）相似的病徵，是州內第3宗兒童死於類似疾病的個案。到底這些歐美兒童的病例是否與川崎症或新型肺炎有任何關係，現時仍然言之尚早。

相關文章：與「川崎氏病」有關？ 歐美兒童染神秘炎症「疑雲陣陣」

而本港各公立醫院至今合共將16名川崎症兒科病人的血清樣本送往香港大學作抗體測試。近日亦陸續收到有關結果，當中有三名病人的抗體測試初步呈陽性反應，另外有兩名病人的測試結果未能確定。

相關文章：醫管局為16名川崎症兒童測新冠病毒抗體 4人結果未明

2）什麼是川崎症？

川崎症是自身免疫系統疾病，身體出現任何感染均有可能引起。最先由日本的小兒心臟科醫生川崎富作於1967年通報，並於1976年在夏威夷錄得日本以外的首宗個案。現時醫學界仍不清楚川崎症的起因，有說可能與病毒、細菌及環境等因素有關。

3）什麼人易有川崎症？

川崎症的發病高峰期主要集中在幼兒階段（6個月至5歲）。求診個案中，年齡最小的只有1個月大，年齡最大的是16、17歲。

4）成人是否一定不會感染川崎症？

川崎症雖更易在幼兒階段發病，不過按小童群益會資料顯示，較年輕的成年人亦有機會患上此症，而他們的病情亦可能會較為嚴重。

5）川崎症有什麼症狀？

川崎症的六大症狀包括（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

- 發高燒

- 眼紅

- 嘴唇紅裂、口腔發紅、出現「草莓舌」

- 面部和手腳皮膚出紅疹

- 頸部淋巴核發脹

- 手腳紅腫、手指腫脹

如患者有上述當中4個病徵，並持續5天發高燒，便可診斷為典型川崎症；而約10%的患者只要持續5天發高燒及出現上述2至3個病徵，便會被歸類為非典型川崎症，而他們患上併發症的機會較大。

6）川崎症會傳染嗎？

病症沒有人與人之間傳染的證據，在不同國家好發的季節不同，且原因不明。

7）川崎病有什麼併發症或後遺症？

川崎症會令患者出現持續發燒、出紅疹等症狀，令患者全身的血管急性發炎，當中冠狀動脈的發炎情況最為嚴重。如果患者沒有及時接受適切治療，便會有35%的機率患上冠狀動脈病變，例如冠狀動脈瘤。另外，也可能會出現心肌發炎，以及心包膜積水等。

8）川崎病的治療黃金期？

川崎症的治療黃金期為發病5至10天。若患者在發病的5至10天內透過靜脈注射血清免疫球蛋白（IVGG），患上冠狀動脈血管瘤的機會可減至5%，一般48至72小時內症狀會得到緩解，醫生亦會為患者處方亞士匹靈。不過即使患者獲得及時治療，仍需一生持續監察病情發展。

相關文章：【兒童健康】延誤診治川崎病可影響一生 認清六大症狀助及早治療

9）川崎症和猩紅熱的症狀有什麼不同？

川崎症和猩紅熱雖然都會引起發燒和紅疹，但仍有不同之處可以分辨。

猩紅熱：症狀和川崎症一樣可能出現發燒、喉嚨紅、草莓舌、頸部淋巴腺腫大、手腳脫皮、卡介苗接種部位發紅，以及肛門周圍脫皮，但它的疹子和川崎症較不相同。

猩紅熱是由A群鏈球菌引起，一般來說，家裡或學校同學中，也可能有人感染。相反地，川崎症不會有這樣的現象，通常只有單一案例。此外，猩紅熱可能在扁桃腺出現滲出液，但川崎症幾乎不會有。

出疹方面，兩者也有不同：

川崎症：疹子變化多端，沒有固定的分佈與形狀，可以是紅斑、丘疹、大片的潮紅、或像是蕁麻疹般地鼓起，但是不會有水泡。

猩紅熱：身體會出現紅色的丘疹，主要位於軀幹、頸部、四肢、及身體皺摺處,，疹子為細小的紅斑，可以變成大片的潮紅，有如被太陽曬傷一樣。疹子摸起來粗粗的，像是砂紙一樣。前額與臉頰潮紅，口周圍看起來較蒼白，腋窩、肘窩、膝窩及腹股溝等處較為明顯。但多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。

10）川崎症會遺傳嗎？

川崎症至今成因不明，兒科專科醫生吳彥明醫生指，醫學界普遍相信有遺傳傾向的患者受到某種感染，或接觸某種物質而引起的敏感反應。若父母或兄弟姐妹曾患上，發病率會以倍數上升，但不具傳染性。

相關文章：英男嬰疑新冠肺炎誘發川崎症奪命 死前兩小時仍面露笑容

（資料來源：《香港小童群益會》、《台灣家庭醫學醫學會》、《衛生福利部臺東醫院》）

相關文章：【新冠肺炎】腳趾紅腫或是隱形新症狀？一文看懂5大易睇漏病徵