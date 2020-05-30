【穴位】夏天怕冷腳指凍因小腿肌肉退化？3穴位助回暖即時見效！

夏天怕冷，聽起來不可思議，但其實不罕見，尤其在不少女生一進冷氣地方都有「沾寒沾凍」的情況，其實這可能和血管健康有關？Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集就發現，有夏天畏寒問題的人士常見是由下半身開始「冷上去」，而箇中原因其實是下半身血液不流通，節目就教大家三招按摩，可即時令身體暖回來。

炎炎夏日，明明氣溫直迫三十度，卻仍然覺得「沾寒沾凍」？你並非異類！Viu TV外購電視節目《恐怖醫學》就指出，原來不少研究都發現，理應炎熱的夏季，反而是最易令畏寒問題惡化的季節，究竟當中的原因是什麼？

節目引述北里大學東洋醫學綜合研究所醫生伊藤剛指，一般認為夏天易畏寒，主要是由於身體在夏天會加強散熱，但很多人常進出很熱的室外和大冷氣的室內，身體就會易覺冷；但近來就發現，原來除了環境溫差外，身體本身的溫差出問題都會令人在夏天更加怕冷！

夏天仍怕冷聽起來奇怪，但其實並不少見。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

常見由雙腳開始往上冷

伊藤醫生解釋，人體不同部位如皮膚表面和內臟，溫度本身都有些微差別，但如果溫差脫離了正常範圍，就會引起畏寒問題。據節目所指，這情況常見在上下半身，會造成下半身畏寒，即由雙腳開始覺冷，再蔓延至腰腹，尤其夏天常進出寒冷環境，溫差會更顯著，畏寒問題就更嚴重。

身體的溫差問題常見出現在上下半身，上半身熱而下半身冷，造成下半身畏寒。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

節目請來三位下半身畏寒超過十年以上的人士接受簡單測試，為大家揭曉何謂上下半身溫差大！測試先安排三人進入開啟了冷氣的房間，並停留30分鐘，然後關掉冷氣讓房間回復正常室溫，再用紅外線熱成像儀和耳探熱機測量身體各處的溫度。

畏寒人全身溫差10度以上！

結果發現，一般沒有畏寒問題的人，全身最高溫的大腦和最低溫的腳尖之間的溫差只有6.4度，而三位測試者的大腦和腳尖的溫差，卻分別高達10至14度不等，甚至在環境回復室溫30分鐘後，她們的腳尖部位仍然在相對低溫的狀態，一直未有回暖。

了解測試過程及結果（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

溫差大因血管收縮？

那到底身體出現了什麼異常，會導致上下半身出現如此大的溫差？據節目指，問題很多時源於臀部及小腿肌肉退化變硬，刺激到附近的交感神經，導致下半身血管收縮或被壓住，血液會較難下流到足部、腳尖等地方，令該些部位溫度較低，易感寒冷；甚至，當血液無地方去，可能會停留在上半身，令熱力積聚，造成下半身畏寒、上半身卻覺熱的情況。

+ 4 + 3 + 2

三大穴位助即時回暖

如果有這種下半身畏寒問題就要注意了，原來改善方法很簡單，就是穴位按壓！伊藤醫生參考了傳統穴位概念，並親自檢驗實證，發現以下三個穴位對治療下半身畏寒有明顯效果，而且在覺冷時按壓，更是可令下身即時變暖，非常神奇（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

築賓

取穴方法：穴位位於小腿內側，可假設在內側腳眼和膝頭關節之間拉一絛線，靠下約三分一的位置，大約在脛骨（小腿骨）向內少許就是築賓

築賓位置示意圖（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

按壓方法：

1. 用手捉住小腿，姆指落在築賓的位置 2. 用蓋印章相若的力度按下去 3. 維持5秒後馬上放手，為之1次 4. 左右兩邊腳需各做5次

功效：刺激穴位時會令血流會回復正常

注意：按壓時可能會出現疼痛感，是證明下半身有血液流通速度減慢的情況

+ 2

臀中

取穴：兩個穴位分別位於兩邊臀部靠上，可假設由盆骨下方的骨頭，拉一條線連向大腿根部，再往上拉線畫出一個等邊三角形，頂點就是臀中，按下去時會感覺有少些結實或疼痛

臀中位置示意圖（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

按壓方法：

1. 準備一個球體，大小接近疊球或軟式棒球就可 2. 面朝天躺下，輕輕立起兩邊膝蓋 3. 把球放在臀中附近位置 4. 移動另一邊的腰部，並運用其腰力壓在球上 5. 左右兩邊臂各做30秒

功效：回復臀部通往下半身的血液流通

+ 3 + 2

八風

取穴：位於腳指根部，左右各有四個穴位

八風位置示意圖（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

按壓方法：

1. 用手將腳指向腳掌方向用力扭曲 2. 維持5秒後立即放手 3. 左右兩邊腳各做5次

功效：令腳尖末梢血管回復血液流通而變暖

為了驗證以上穴位的效用，節目把按壓方法教授予其中兩位畏寒的測試者，讓她們即時嘗試，再用紅外線熱成像儀測量她們雙腳在按壓前後的溫度差異，發現變暖效果不但非常明顯，更可持續至幾小時之後！

節目中兩位測試者按壓的過程及過後的變化（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

兩位測試者其後都堅持每日按壓穴位，節目組事隔5天再探訪她們時，她們都不約而同表示畏寒問題大有改善，連打扮都輕便了不少。如果各位也有夏天時下半身畏寒的情況，不妨嘗試一下以上穴位按壓方法吧！

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留意多啲有病早知！（01製圖）