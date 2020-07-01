【抑鬱症】亂買東西=購物狂？5種失控行為或源於焦慮抑鬱

抑鬱症或焦慮症可引起行為問題，購物狂都是其一！香港被稱為購物天堂，幾乎一出街必有收穫，但如果購物失去控制，就可能是由情緒病引起的病態性行為。那情緒問題為何會導致病態性購物？這類情況會有什麼具體行為？由精神科醫生張力智為我們解答。

購物對大多數人來說都是快樂的活動，很難想像會和抑鬱、焦慮等扯上關係，就算見到有人瘋狂購物十足「購物狂」，可能都只會一笑置之。

然而，精神科醫生張力智指，購物狂其實可能是情緒病導致衝動控制障礙（impulse control disorder），因而做出病態性購物行為（Pathological Buying），跟沉迷賭博、酗酒、偷拍甚至自殘相似，都是透過一些行為獲取即時的刺激或快感！

購物對大多數人來說都是快樂的活動，但情緒病原來也可能導致失控購物！（freestocks/unsplash）

瘋狂購物因為抑鬱焦慮？

張醫生指，購物狂不是一個可被明確診斷的病症，更多時是由其他心理問題衍生的症狀，較常見是與抑鬱症或焦慮症有關，他解釋：「引起情緒病的重要因素之一是身體缺少血清素，會影響人控制衝動的能力。」

至於購物衝動是從何而來？張醫生說：「通常是最初在壓力大時，他發現購物可減壓，就開始依賴它來處理情緒。」但他強調，患者很快會走進死胡同，「這個行為對病情沒幫助，只是一時減壓，當病情惡化、控制能力愈差就買得愈多，去到一個地步是毫無理性，結果可能是欠債，造成更大壓力，令病情更嚴重」。

這個（情緒問題）是一個填不完的氹。 精神科醫生張力智

不正常購物定義難界定

不過，愛購物之心幾乎人人皆有，張醫生也坦言，不同於酗酒、偷拍等可能涉及犯罪或危害健康的行為問題，要為病態性購物畫一條界線並不容易，但參考成癮的定義，如果出現以下的購物行為，可能就要留神（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1. 購物的模式很浪費

張醫生舉例指，經常買很多不需要的東西、買很貴的東西，又或者買好大量，「如同一款衣服買七種顏色，曾有聽過是買到家裡放不到，要寄存在店裡，根本不可能會穿」。

2. 經常出現購物衝動

出現成癮情況的其中一個特徵，張醫生解釋：「會keep住會有這個衝動，甚至覺得是人生最重要的事，不做不得。」

3. 無法控制購物行為

如果不購物可能會出現情緒困擾，會覺得很辛苦、很不安，導致經濟能力不足都要借錢去購買。

4. 無視失控購物的後果

例如即使已知道收入無法負擔，或者家中物件已過量囤積，都仍然繼續購物，張醫生說：「遇過有人是租了七個迷你倉去存放買的物件，無視自己已經到了無法負荷的地步」。

5. 購物後發現未必很喜歡，又再尋找目標

張醫生稱，這類病人很多時是追尋購物過程的快感，「可能那刻覺得之後搵唔返（貨品）而有種刺激感，也可能覺得有店員陪、為他度身訂造很開心，或者是付款那瞬間好爽……很多不同情況，結果買到回家就沒了那種開心，於是又去尋找下一個目標」。

控制購物自救貼士

連醫生都難以分辨出病態性購物，如果只是處於懷疑階段，又有沒有方法自救？張醫生建議可試以下方法抑制購物行為，既有「避險」作用，也可測試自制能力能否正常發揮（按圖）：

+ 3 + 2

- 取消信用卡 - 將大部分金錢交給家人管理 - 訂立收支預算（例如計算每月的收支以及記錄購物金額，） - 思考購物的同等代價（例如這筆金額可用作的其他用途，又或者這筆金額是以多長的工時換來） - 分散注意力，如做運動

需注意其他情緒病症狀

不過，張醫生強調，如果確實存在情緒病等根源問題而沒解決，以上方法只是令病人不能再從這個渠道去反映症狀，但他可能就會轉移到其他渠道，所以還要特別注意除了購物行為異常外，有沒有出現其他問題，如失眠、長期情緒低落，如有就最好尋求精神科醫生協助，或需配合藥物及認知行為治療去解決。

精神科問題不像生理問題般可一驗即知，很多時只能把底線放在會否影響日常生活。但張醫生認為，尤其以購物問題來說，這條底線未必合用，「如果很有錢可不停買，是不是就沒問題？又或者到覺得影響到生活時，可能已周身債。」他表示：

不如看接受了治療是不是可以帶來明顯改進？又或者自己是否想去改變，而靠自己又做不到？不一定要到很病態才去求醫。 精神科醫生張力智

精神科醫生張力智（受訪者授權提供）

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