【月經失調檢測】量多劇痛有原因　7條問題檢測是否月經失調！

月經問題多？相信不少女性都把月經當成一大煩惱，但其實月經的狀況如經期準確度、經血量以及經痛程度等，都有機會反映有沒有婦科問題，可說是每月一次的小體檢。不過，可能不是人人都清楚，究竟月經周期隔多久才算過長？經量幾多才算過多？不妨回答以下幾條問題，了解一下自己的月經是否正常。 撰文：婦產科專科醫生方秀儀

「醫生，我的月經遲了一星期還沒來，是月經失調嗎？」「醫生，最近我的月經流量少了很多，又拖拖拉拉足一星期，會否是月經失調？」經常有病人有類似的疑問，什麼是「月經失調」？

月經是甚麼？

女生會有月經，是由於體內荷爾蒙影響，令子宮內膜增厚充血，以準備懷孕、孕育胎兒。當那個月排出的卵子沒有受精，增厚的子宮內膜就會於排卵後約兩星期左右自行剝落，經陰道排出而造成「月經」的現象。

不過，相信很多女性都遇過「疑似」月經失調的問題，可能是遲了或早了，又或者自覺經期比他人的長或更短。其實正常的月經範圍很廣，有些人經期較短、流量較少，有些人經期較長、流量較多，只是體質差異，不構成所謂的「失調」！

月經是女性每月必經之苦，但其實月經狀況可反映身體問題，可當成每月一次的小體檢！（Imani Bahati/unsplash）

月經狀況問答

如果對於月經失調沒有什麼概念，可試試回答以下幾道問題，審視一下自己有沒有相關問題（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

1. 你的兩次月經週期（從經期第一天至下次經期第一天）相隔多久？ 短於21日： 週期太短！ 21至35日：正常 長於35日：週期太長！

【月經周期異常】

月經週期的長短取決於女性卵巢內卵泡發育成熟時間的長短，而黃體期的長短基本是相同的，大約是14天；月經週期太短或太長不但可能與婦科疾病有關，也有機會是大腦問題，引起了內分泌功能失調：

月經周期太短：

- 卵巢功能衰退

- 黃體功能不全

- 內分泌功能失調

- 可能只是經期之間的不正常出血，例如由於子宮內膜瘜肉引起

月經周期太長：

- 卵巢先天性發育不良或繼發性病變，如多囊卵巢綜合症

- 子宮內膜受破壞，如子宮內膜結核，或產後、人工流產手術後過度刮宮引起子宮內膜基底層損傷或粘連等

- 先天性或後天腦垂體病變，如垂體腫瘤等

- 精神因素，如環境改變、壓力大、體重下降、厭食等

2. 你的經期持續多長？ 短於3日：經量過少！ 3至7日：正常 長於7日：經量過多！

3. 你在月經期間的總失血量估計約為多少？ 少於50毫升：經量過少！ 50至150毫升：正常 多於150毫升：經量過多！

4. 你在月經期間會不會出現以下情況？ -每小時需要用多過一條衞生巾或棉條 -晚上需要頻密起牀更換衞生巾或棉條 -有大血塊排出 -有血崩情況，即大量經血突然湧出染濕內褲和衣物 如有任何一項：經量過多！

【經量異常】

經量多少是取決於身體雌激素水平（主要由卵巢分泌），雌激素會令子宮內膜增生，而子宮內膜厚度影響經量的多少，因此經量過多、過少都可能與子宮、卵巢或其他內分泌功能出問題有關：

經量過多

-子宮肌瘤、子宮內膜瘜肉或子宮腺肌瘤等令子宮變大

- 功能失調性子宮出血

- 凝血問題

- 癌症：子宮內膜癌、子宮頸癌等

經量過少

- 年紀漸增，卵巢功能衰退

- 藥物影響，如不當服用避孕藥

- 飲食作息不正常，如熬夜、生活作息紊亂

- 過度運動影響內分泌

- 子宮內膜發育不良，如結核性病變破壞了部分子宮內膜，或多次進行刮宮手術令子宮內膜損傷

- 內分泌功能失調，常見是由於垂體功能低下，令卵巢分泌雌激素不足，子宮內膜增生不足，內膜變得較薄，脫落時出血量就會減少

不少女性都會有經痛問題，但究竟痛到什麼程度才算不正常？（freepik）

5. 你的經痛程度大約是如何？ 沒有經痛：正常 輕微下腹不適，可用熱敷或一般止痛藥紓緩：正常 經痛引致頭暈、嘔吐，一般止痛藥不能紓緩：問題經痛！

6. 你的經痛出現的情況是？ 多數在經期間維持一兩天：正常 月經前或月經期間以外都會出現：問題經痛！ 性交時會出現：問題經痛！

【經痛異常】

一般的經痛是因為月經期間荷爾蒙分泌改變，導致子宮收縮而引起疼痛，但如果經痛過於劇烈，就要留意可能是原發性（非疾病性）或因婦科病引起：

- 子宮內膜異位（如朱古力瘤），即月經期間，經血由輸卵管倒流至盆腔時，子宮內膜組織著床於子宮腔以外的位置（如輸卵管、卵巢、子宮頸等，引起盆腔發炎反應導致經痛

-其他盆腔受感染情況

- 使用子宮環，因為有異物於子宮內時，月經來潮時子宮會更用力收縮，因此來經會比沒有用子宮環時疼痛

7. 你有沒有曾在以下情況出現陰道出血現象？ - 兩次經期之間陰道出血 - 性交後 - 停經一年後 如有任何一項：異常陰道出血！

【異常陰道出血】

異常陰道出血的情況，通常因為荷爾蒙紊亂或生殖器官結構問題引起，尤其是子宮內膜及子宮頸問題，常見有以下幾種：

- 荷爾蒙紊亂，如由壓力引起

- 子宮頸問題例如發炎、瘜肉、子宮頸癌

- 子宮內膜問題例如發炎、子宮內膜異位、子宮內膜癌

-子宮肌瘤

其實，從婦科疾病反映出來的月經問題還有不少，很難一一詳說，除了以上的問題之外，如遇到下列任何情況，都應諮詢醫生的意見：

1. 月經周期突然變得不規則 2. 16歲仍未有第一次月經 3. 45歲或以下停經 4. 40歲或以後才出現經痛

當然，以上問題只是很基本地判斷月經情況的方法，如發現經期有異常，又或者有任何疑問或擔心，建議最好諮詢你的婦科醫生或家庭醫生，做一個詳細的問診及檢查，以作出診斷及適當的治療。

婦產科專科醫生方秀儀（撰稿人授權提供）

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