【綠茶營養】幾時飲減肥最好？記住5個最佳時間飲錯會減鐵質吸收

綠茶，消暑清熱，最適合夏天飲用。它好處多多，有氨基酸、抗氧化劑（EGCG）、維他命、礦物質及纖維，亦有抗炎和降低膽固醇的作用。近年，綠茶更被作為減肥養生的好幫手，但原來有益之餘，飲綠茶亦有分最佳飲用時間，錯誤飲用，更會為身體帶來反效果，你又知道嗎？

綠茶，跟一般黑茶、紅茶或咖啡一樣，含有咖啡因，有效提高集中力、注意力和警覺力。但綠茶的咖啡因濃度比咖啡低許多，過量飲用才會造成失眠、焦慮、胃痛等問題。相反綠茶當中的茶氨酸具有紓緩、鎮靜作用，能減低咖啡因帶來的不適。

謍營師提醒一般綠茶攝取份量。（Monika Grabkowska/Unsplash）

認可營養師吳耀芬Kathy指出，綠茶含有咖啡因，而咖啡因是一種利尿劑，或令人有機會出現脫水。不過亦有研究指出攝取咖啡因並不一定令身體出現脫水的情況。每個人對咖啡因的耐受程度不同，過量攝取咖啡因會出現頭痛、嘔心、失眠、手震、胃部不適等等的不良反應。

Kathy建議一般人每日應該攝取少於300毫克咖啡因。一杯普通綠茶（250毫升）大約含有35至50毫克咖啡因。相比起其他飲品，例如咖啡或者能量飲品等等，綠茶的咖啡因含量通常較低。如果一般人適量飲用綠茶沒有問題，至少要飲六杯或以上才有可能會超過一天的咖啡因攝取上限。假如有疑慮，建議諮詢營養師和醫生。

按圖查看綠茶9大好處：

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綠茶成分及功效：

1. 兒茶素（Catechin）可抗氧化，促進新陳代謝。

2. 維他命A和C可以協助清除體內的自由基，作為抗氧化物，有抗老化作用。

3. 抗氧化劑（Antioxidant）可以防止皮膚受紫外線侵擾，還能促進血液流動，讓臉頰有光澤，白裏透紅。

4. 抗氧化物還可緩解由於缺氧而造成的過敏，還有器官、組織內部凹陷處感染所引起的發炎。

5. 多酚類（Polyphenol）可減少壓力，進而紓緩憂鬱和焦慮。多酚類也可能緩解一些症狀如關節炎（Arthritis）所引起的發炎，或是關節炎造成的軟骨損傷。

6. 左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助加強記憶力、學習和執行能力。研究顯示，吸收較多左旋茶胺酸能讓人較專注，不容易分心。

7. 咖啡因能提振精神，但因含量較其他咖啡因飲品低，其副作用比較輕微。

8. 左旋茶胺酸（L-theanine）能讓人放鬆、思路更清晰。

9. 茶葉從土裡吸收到的氟化物可讓牙齒能維持良好狀態，令口腔維持在健康的酸鹼度。

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什麼時候飲綠茶最好？

綠茶的最佳收割時期為春夏，亦最適合作消暑之用。外國營養網站提出，想綠茶發揮最佳功效，有以下5種時間供我們參考，亦有2個禁忌要小心。

按圖查看飲綠茶最佳時機：

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1. 起床後一杯：美國一項研究指出，剛起床時身體的新陳代謝指數最高，而綠茶中的兒茶素可促進代謝並維持一日的代謝指數。另外咖啡因亦可以提高專注力和集中力，提高效率，並充滿能量。建議飲用含較高左旋茶胺酸的抹茶和玉露。

2. 兩餐飯中間一杯：研究顯示綠茶中的茶多酚和維他命C有助加強新陳代謝，從而促進腸胃消化。

3. 運動前90分鐘一杯：根據研究，綠茶中的兒茶素有助運動時燃燒脂肪，並提高脂肪氧化率，使健身減肥更快見效。

4. 美容時一杯：實驗證明，綠茶可以抗炎，亦有助改善不同皮膚問題，如皮膚老化、出現皺紋、細紋、黑眼圈，甚至減少皮脂及清除痤瘡。如有需要，亦可每周做一次綠茶蒸氣浴，在蒸氣的幫助下吸收得更好，作定期保養。

5. 晚上一杯：國外營養師指出，當到了晚上，新陳代謝開始下降時，可以飲綠茶以延長代謝時間。但需要留意，綠茶中的啡啡因可能會導致失眠，因此較推薦飲用焙茶，因其含較少咖啡因。如體質對咖啡因有較嚴重過敏反應，睡前六小時飲用綠茶並將其消耗掉，亦有機會失眠。

飲綠茶都要注意禁忌（Jia Ye/Unsplash）

切忌進餐時飲？

最後有一點需要特別留意，根據美國一項臨床測試，綠茶中的單寧具有抗營養作用，會減少鐵質吸收，假如長期於進餐時飲用，有機會導致缺乏鐵質及營養攝取不足，因此應避免飯前或進餐時飲用綠茶。

香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）（相片由被訪者提供）

資料參考：Simple Loose Leaf,healthline,NDTV FOOD