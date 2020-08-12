【眼睛痛】眼屎多有閃光8大眼睛退化迹象　唔理視力只會愈來愈差

人一天當中，只有睡覺的時候沒有使用眼睛，其他時間無論是上班、休息放鬆時，眼睛都還要持續維持工作狀態。而這個「靈魂之窗」也因為這樣，老化速度特別快，台灣員林市明明眼科院長黃偉成就直言，眼睛是非常容易老化的器官，每個部分都會老化，如果出現不舒服的症狀，最好要馬上就醫。

醫生提8大退化警號，出現症狀就要就醫（點擊下圖率先看，下文將一一詳述！）

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眼睛乾澀、酸脹、眼屎變多：淚液、淚腺退化

當眼睛出現7種症狀，就代表很可能是乾眼症。而雖然乾眼症在現代好像是一種很普遍的疾病，也不會馬上造成視力下降，但它其實已經代表眼睛在老化了，黃偉成就說，這其實代表淚腺的功能在退化。

乾眼症7種症狀（點擊下圖看清！）

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1. 眼睛乾澀、疲勞 2. 眼睛癢 3. 眼睛有異物感 4. 眼睛會感覺灼熱、刺痛、紅腫 5. 眼睛對外在刺激很敏感（如光線、風沙） 6. 眼睛分泌物很黏稠，眼屎變多 7. 眼睛模糊，眼皮緊繃、沉重

眼窩脹痛、頭暈：老花眼／眼壓過高

黃偉成說，這是非常容易被忽略的警訊，因為最常出現的眼睛老化其實是老花眼，但很多人都以為老花眼就是「看遠很清楚、看近不清楚」，事實上，很多人近視很深，所以遠處的地方也一樣看不清楚，所以老花眼的最明顯症狀就是「視力下降」。

而因為不自覺想要看清楚，就會用力去擠眼睛，結果讓眼窩脹痛、頭暈，又被以為是眼壓高的症狀，點了眼藥水卻不會改善。黃偉成說，這其實水晶體已經有點退化了，最好可以來做個檢查。

飛蚊症：視網膜退化

如果眼睛前會看到很多小黑點，像是飛來飛去的蚊子一樣，尤其是盯著空白地方的時候更明顯，或是看到透明的不明物體、像蟲一樣的黑條紋，就代表是「飛蚊症」。而飛蚊症其實代表支撐視網膜的玻璃體的退化，就像把枕頭裡的棉花抽掉，視網膜失去支持力，就有可能剝離。

所以當眼前的飛蚊變得愈來愈多，黃偉成認為一定要馬上來看醫生，不然等到視網膜剝離，視力一定會受損。

眼前常有閃光：視網膜退化

除了眼前小黑點之外，飛蚊症也可能會造成「眼前閃光」。因為玻璃體是液態的，如果玻璃體流動，就會拉扯到視網膜、引起閃光，而這就是視網膜剝離的前兆。

如果是第一次出現，一定要去檢查，即使沒事，如果突然又頻繁出現，也一定要馬上去檢查。

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視力下降：水晶體／視網膜退化

視力下降是眼睛最常出現的退化症狀之一，因為眼睛的功能就是來看東西的，所以只要有一個地方不對勁，就會造成視力受損；但一般人會認為，只是近視加深而沒有去管，結果視力退化得愈來愈明顯。

而黃偉成說，老花眼、白內障、黃斑部病變、視網膜病變、青光眼都可能有視力下降的症狀，代表水晶體、視網膜的退化，最好及早就醫檢查，並且持續追蹤眼睛的狀況。

眼睛某區出現黑影，感覺模糊：黃斑部／視神經退化

台灣書田診所眼科主任醫生廖昶斌說，黃斑部病變在早期，會覺得眼球中心看到的東西愈來愈暗，變得模模糊糊的，覺得要很用力才看得清楚。

而青光眼也會因為視神經的壓迫，讓眼前覺得暗暗的，所以只要一直覺得室內光線不足、看東西看不清楚、會一直把螢幕調到最亮，最好就要去做檢查。

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看東西變2個、變彎曲：黃斑部退化

而在黃斑部病變（又稱黃斑病變）造成一直覺得暗暗的之後，視野中心會開始覺得物體「扭曲」，原本是直的，卻會看成彎的，比如筷子拿到眼前，會覺得筷子變成彎的，很難使用。

廖昶斌說，到了這時候，通常黃斑部都已經水腫得很嚴重，才會把正常的東西看成彎的，廖昶斌說，「一定要馬上來醫院檢查」，即使不馬上動手術，也要密集的追蹤檢查。

眼睛痛：眼球組織受傷

通常這種情況是眼球組織本身的受傷，黃偉成提醒要注意眼睛是不是有出血、有任何的不舒服，通常小出血眼睛組織還可以吸收，但如果是大出血，或是有傷害到組織本身，就建議要進行詳細的追蹤檢查。

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