【小鬼逝世】傳浴室滑倒頭部受傷失救亡？ 撞傷頭致腦出血5大徵兆

台灣藝人黃鴻升（小鬼）在北投家中猝逝，終年36歲。據台灣媒體指小鬼倒臥於住所浴室外的走道，救護人員到場時證實已死亡，疑於浴室滑倒受傷失救致死。早前藝人阿嬌（鍾欣潼）在酒店浴室，亦發生意外頭部重傷，需縫針數十針。其實撞傷頭部可大可小，如果沒有及時處理有機會致命。

小鬼被發現時已沒有心跳及呼吸，屍體已僵硬，而頭部有些外傷，地面還有些許血跡，救護員到場時，證實小鬼已明顯死亡。台灣媒體曾報道疑頭部受傷失救致死； 但之後又有報道，指當地法醫完成檢驗後，確認小鬼遺體無外傷，判定並非死於頭部撞擊。法醫將解剖遺體，以確定死因是否心肌梗塞或其他疾病，以及有否服用藥物和酒精等。

小鬼黃鴻升疑在家中摔倒失救死亡，終年36歲。（IG圖片／aes_alien）

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▼事發經過（按圖👇👇👇）：

藝人阿嬌（鍾欣潼）早前亦曾發生意外令頭部重創，她在廈門下榻酒店房間的洗手間，因暈眩倒下，頭部撞向雲石邊，近眉骨處傷口長達6厘米，總共縫數十針，需留院觀察。

撞傷頭部可大可小

撞傷頭部後，部分患者可能當下意識清楚，且沒有明顯顱內出血，但出院後數小時至數日，突然急性腦出血，或是在數星期、數個月以後，腦部突然跑出新的血塊或積血，這就是所謂的「延遲性顱內出血」。

頭痛、嘔吐病徵須立即求醫

通常外傷性顱內出血，患者可能會出現頭痛、嘔吐，或陷入昏迷的狀況，這時候醫院透過電腦斷層等診斷，若確定是顱內出血，就會緊急開刀手術，將顱內血塊清除乾淨。

▼腦出血常見症狀（按圖👇👇👇）：

輕微撞傷可造成「慢性硬腦膜下出血」

延遲性顱內出血是比較籠統的說法，常見的有「慢性硬腦膜下出血」，尤其是年長者、愛喝酒的人都要注意，因為酒精也會加快腦部萎縮，因為腦萎縮、血管膜較薄，容易因為輕微撞擊而破裂，導致腦內積血，等積血壓迫到神經才會有不同的症狀。

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頭部外傷的患者即使出院後，亦應盡量避免獨處，家人亦要密切觀察患者情況，如果有任何不適須馬上求醫。

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