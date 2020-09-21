【中風】小鬼主動脈剝離致命！最易忽略頸動脈剝離頭頸痛3大徵兆

心血管疾病一直佔據台灣十大死因的第二名，而如果將心臟疾病、中風等相關的血管疾病一起計算，死亡人數甚至直逼第一名的「癌症」，但比起要預防癌症，其實心血管疾病更容易「預防」，只要知道高危險因子，基本上都可以盡量避免。

而比起心肌梗塞、主動脈剝離等，其中最容易讓人忽略的就是「頸部動脈剝離」，雖然不比心肌梗塞常見，卻是年輕人中風的常見原因，如果能充分了解，其實就能避免很多遺憾。

一、頸部動脈剝離有什麼症狀？會痛嗎？怎麼發現？

雖然頸動脈剝離不常見，但它造成的症狀卻非常常見，所以容易被忽略。根據頭痛學會的資料，「頭痛」常常就是頸動脈剝離的最一開始、也是最明顯的症狀，如果忽略，或是沒有診斷出來，很可能會發生「延遲性中風」。

而頸部動脈最常見的有2條，一條是在脖子前後的「內頸動脈」，另一條則是包在脊椎中的「椎動脈」，比較常見的頸動脈剝離，是內頸動脈的剝離；如果以下3種症狀出現2種，就要特別注意可能是頸動脈剝離的徵兆（按圖了解👇👇👇）

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二、頸部動脈剝離會怎麼樣？

中風 腦部缺氧缺血，例如腦幹、小腦缺血而受損 腦部出血

三、頸部動脈在什麼情況下容易剝離？

一般情況下，血管並不是很脆弱，但如果本身有心血管病史、三高的問題，導致血管很脆弱，那只要作出下列的動作，就很可能會剝離。

不適當的頭頸部按摩 旋轉頸部 後仰洗頭 劇烈甩動身體 用力打噴嚏、咳嗽 憋氣時用力，例如上廁所或是做重量訓練的時候

四、頸部動脈健康有什麼檢查？

雖然頸動脈剝離會造成這麼大的危險，但其實要做檢查非常簡單，只要做一次頸動脈超音波，基本上就可以清楚看到血流的狀況，或是血管有沒有狹窄、斑塊、血管阻塞、剝離的情況。

五、什麼生活習慣、體質或是疾病，特別容易導致頸部動脈剝離？

六、吃什麼可以保持血管健康？

多吃高纖維的食物，可以幫助減少血管中廢物的沈澱，自然減少血管剝離的狀況。

七、怎麼預防頸動脈剝離？

上述有提到，其實只要血管健康，會造成頸動脈剝離的情況就很少，所以首先重要的，是要避免三高、吸煙等會傷害血管的事情。

另外，比較特別的是，罹患頸動脈剝離的人，有一半有高血壓，有1/4有偏頭痛病史，所以針對高血壓、偏頭痛，要特別及早治療並控制。

再來，就是要避免脖子太過劇烈的晃動、按摩，或是常常後仰、前彎而導致血管的壓迫。

八、怎麼治療頸部動脈剝離？

其實治療方式跟心臟動脈狹窄的方式差不多，先用藥物治療，如果效果不好，就會進行手術，清除多餘的斑塊，避免再次造成剝離。

參考資料 頭痛學會：頸動脈剝離與頭痛

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